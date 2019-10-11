Johnny Depp: ‘Amber Heard ile Elon Musk’ın yazışmaları yayınlansın’

50 milyon dolarlık hakaret davasına Elon Musk da katılıyor. Johnny Depp, 2017 yılında boşandığı eski eşi Amber Heard'ün Elon Musk ile olan yazışmalarının yayınlanmasını istedi.

“Kurgu iddialarla itibarını zedelediği” gerekçesiyle eski eşi Amber Heard’e 50 milyon dolarlık tazminat davası açan Johnny Depp, bu kez de eski eşinin Elon Musk ile yazışmalarının yayınlanmasını talep etti. Olaylı bir şekilde boşanan ünlü çiftin hakaret ve şiddet olayının yaşandığı gece evlerinde Elon Musk’ın da bulunduğu ve Heard ile olan yazışma ve telefon dökümlerini mahkemeye sunmasını istedi.

Olaylı boşanma davasının sonunda Depp’in avukatı Laura Wesser ile Heard’ün avukatı Samantha Spector ikili arasında 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşması yapmıştı.

Johnny Depp açtığı tazminat davasında Amber Heard’ün kontrolsüz uyuşturucu kullandığını iddia etmişti. Olay gecesi ise eski eşi Heard’e asla dokunmadığını, tam tersi Heard’ün kendisine fiziksel şiddette bulunduğunu söylemişti. Son duruşmada ise yargıç, Amber Heard’ün uyuşturucu kullanımına dair kanıt istediği bildirildi.

Depp, boşandıktan sonra SpaceX ve Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk ile ilişkiye başlayan Amber Heard’ün evlilikleri sırasında da kendisini Musk ile aldattığını iddia etmişti.