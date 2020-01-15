Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kadir İnanır’dan Bakan Soylu’ya yeni yanıt: Barış için oradaydık
Kadir İnanır’dan Bakan Soylu’ya yeni yanıt: Barış için oradaydık
Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gitmesi ile ilgili, "Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 15 Ocak 2020 - 14:04

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz yıl kaleme aldığı Devran kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyenler arasında Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır da bulunuyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tiyatroya izlemeye gidenlere tepki vermiş ve İnanır ile ilgili “Eksik yapmışsınız Kadir Efendi” demişti.

‘ÖYLE UFAK ŞEYLERE TAKILMAYIN’

İstinyePark’da objektiflere takılan İnanır’a yaşanılanlarla ilgili bir değerlendirmesi olup olmadığı soruldu. Usta oyuncu, “Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın” diyerek yanıt verdi.

İLGİLİ HABER'Akil İnsan' Kadir İnanır AKP'nin kara listesinde!
İLGİLİ HABERİmamoğlu'dan Demirtaş'ın kitapları ve tiyatro oyunu açıklaması