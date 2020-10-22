Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin bebekleri dünyaya geldi

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı.

Kızları Lalin’in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift, sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor.

Misafir ve aile için 5 ayrı oda tutan İmirzalıoğlu’nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, müjdeli haber hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

LALİN ANLAMI

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan ve al dudaklı anlamına gelmektedir.