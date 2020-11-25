Kenan Işık’ın eşi Beril Işık iddiaları yalanladı

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır bilinci kapalı şekilde yaşayan sanatçı Kenan Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğunu belirterek "Işık, sandalyede oturuyor, vücudunu kontrol ediyor, gözleriyle iletişim kurabiliyor" dedi. Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, Yüksel Aytuğ'un yazısını yalanlayarak, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadesini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ altı yıldan fazladır bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık’ın tedavisinde başarı elde edildiğini ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyurdu.

Aytuğ köşesinde, “Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu” ifadelerini kullandı.

“DEĞİŞİKLİK OLMADI”

Kenan Işık’ın eşi Beril Işık, Yüksel Aytuğ’un bu yazısının ardından medyaya yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, “Kenan’ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kenan Işık, 2014’ün mart ayında gittiği spor salonunda saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmıştı. Çarpmanın ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Kenan Işık 3,5 saatlik operasyonun ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Daha sonra komada olan sanatçının tedavisine İstanbul’daki evinde devam edilmeye başlanmıştı.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947’de Malatya’da dünyaya geldi. Devlet Demiryolları’ndan emekli bir memur çocuğuydu. İlkokulda müsamerelerden başlayarak tiyatroya yöneldi ve piyeslerde başrol aldı. Ortaokuldayken Malatya Halkevi’nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Ankara’da liseyi okurken Meydan Sahnesi’ne girdi. 17 yaşında profesyonel tiyatrocu olan Kenan Işık, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

1972’de Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu. Onlarca oyun yazdı, sahneye koydu. Oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olarak 30’un üzerinde ödül aldı. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

‘Dadı’, ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Sızı’, ‘Süper Baba’, ‘Sıcak Saatler’, Yeşil Işık’ gibi birçok filmde rol alan Kenan Işık, ‘Kim Beş Yüz Bin İster?’ yarışma programıyla daha da tanınan bir isim oldu.

Evli olan Kenan Işık, iki çocuk babası.