Kim Kardashian ilişkisi hakkında konuştu: “Çok huzurluyum”

Kim Kardashian, aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaparak dikkat çekiyor. Kardashian, Kanye West'ten sonra ilişki yaşamaya başladığı Pete Davidson ile birlikteliği için çok mutlu ve huzurlu olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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41 yaşındaki Kim Kardashian, Robin Roberts ile Günaydın Amerika için verdiği bir röportajda 28 yaşındaki erkek arkadaşı Pete Davidson hakkında konuştu.

Kardashian, Saturday Night Live yıldızıyla ilişkisini nasıl gördüğünü anlattı: “Ben kesinlikle ilişki insanıyım. Açıkçası bu ilişki için zaman ayırmak istiyorum ama çok mutlu, memnun ve huzur içinde olmak çok güzel bir duygu.”

Ekim 2021’de ilişkiye başlayan ikili, henüz kamuoyu önüne resmi olarak çıkmasalar da ikiliye yakın bir kaynak, bunun için bir hazırlık içinde olduklarını belirtiyor.

Gösteri ve eğlence dünyasından haberler yayınlayan HollywoodLife’a konuşan ikiliye yakın bir kaynak, Kardashian ve Davidson’ın ilk kez mayıs ayında kamuoyu önüne çıkacaklarını söyledi: “Kim ve Pete bir çift olarak büyük çıkışlarını yapmaya hazırlar ve Met Gala’nın bunu yapmak için mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorlar.”

Kardashian ve Davidson ilişkilerinde bazı zorluklarla da karşılaştılar. Daha önce Kardashian ile evli olan Kanye West Pete Davidson’a çeşitli hakaretlerde ve tehditlerde bulunurken, Kardashian’dan da vazgeçmeyeceği yönünde baskılar yaptı.

Davidson’a yakın bir kaynak West’in bu davranışlarının ünlü komedyeni korkutmadığını ve aslındaikilinin ilişkisini daha da güçlendirdiğini söyledi.

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