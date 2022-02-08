Kim Kardashian’dan ilk kez “kız arkadaşım” diye bahsetti

Bir süredir birlikte olan Pete Davidson ve Kim Kardashian ilişkilerine devam ederken ilk kez Davidson bir röportajda Kardashian'dan "kız arkadaşım" diye bahsetti.

Sozcu.com.tr

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Son günlerde ayrı yaşadığı eşi Kanye West ile sık sık gündeme gelen Kim Kardashian, bir yandan da yeni ilişkisine devam ediyor. Ünlü komedyen Pete Davidson ile ilişkisi bir süredir devam etse de ikiliden ilişkiyle ilgili pek bir açıklama duyulmamıştı.

Ancak Pete Davidson, pazartesi günü ilk kez Kim Kardashian’dan “kız arkadaşım” olarak bahsetti.

Davidson’a ünlenmeye başladıkça yaşam tarzında değişiklik olup olmadığı soruldu. Davidson ise, günlerinin çoğunun sete gitmek veya arkadaşlarıyla ya da kız arkadaşıyla takılarak geçtiğini söyledi.

41 yaşındaki Skims’in kurucusu Kardashian ve 28 yaşındaki “Saturday Night Live” yıldızı Davidson’ın ilişkisi, ekim ayında Saturday Night Live için kamera karşısına geçtiklerinde başladı. O zamandan beri de ikili Bahamalar’a birlikte seyahat ettiler, Kardashian ve annesi Kris Jenner ile pijama partisi verdiler ve en son olarak Kardashian’ın kız kardeşi Khloé Kardashian ile bir kaçış odası randevusunda buluştular.

KARDASHIAN AİLESİNDEN YENİ SEVGİLİYE ONAY

İkiliye yakın bir kaynak, “Khloé, Pete’i seviyor ve kız kardeşini ne kadar mutlu ettiğini görmekten çok mutlu” dedi. Başka bir kaynak da Kardashian ailesinin komedyeni sevdiğini belirtiyor: “Bütün aile Pete’in hayranı ve onunla bir tatil geçirmeyi çok istiyor.”

Kim, Şubat 2021’de Kanye West’e boşanma davası açmıştı, ancak henüz sonuçlanmadı. West uzun bir süre ayrılığı kabullenemeyip Kardashian’ın dönmesini istemişti, ancak rap yıldızı da son zamanlarda Julia Fox ile yeni bir ilişkiye yelken açtı ve bir yandan da Kardashian ile kavga ediyor.

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