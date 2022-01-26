Kim Kardashian’ın güzellik algısı kadınları kötü etkiliyor

Kim Kardashian ve Beyonce gibi 'kıvrımlı vücut hatlarına' sahip kadınların popülerleşmesi ile son dönemde değişen güzellik algılarıyla ilgili sıra dışı bir araştırma yapıldı. Araştırmada, 'kum saati vücut' yapısına özenmenin 'aşırı zayıflığa' özenmekten daha zararlı olduğu ortaya çıkarıldı.

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Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar, aşırı zayıf model ve ünlülerin kadınlar için ‘kötü örnek’ teşkil ettiğini ortaya çıkarmıştı. Kadınların aşırı zayıf modellere özenerek kötü beslenmeye başlaması yeni hastalıklar ortaya çıkarırken, güzellik algısının değişmesi için çağrılar yapılmıştı.

Yıllar içerisinde bu algı değişti ve artık dünyaca ünlü markalar bile podyumdan reklam kampanyalarına kadar büyük beden modelleri devreye soktu.

Bu güzellik algısının kalıplarından çıkmasında en etkili olan figürlerden biri de kuşkusuz Kardashian ailesiydi. Kum saati figürü vücutları ve balık etli yapılarıyla aslında güzelliğin kalıplarla sınırlı olmadığını vurgulamak istediler…

AŞIRI ZAYIF İMAJDAN DAHA ZARARLI

Ancak yeni yapılan bir araştırma, Kim Kardashian’ın kum saati figürünün kadınların vücut imajı için Kate Moss’un aşırı zayıflığından bile daha zararlı olduğunu ortaya çıkardı.

Kanada’da yapılan araştırmalarda, kadınlara farklı vücut tiplerinin fotoğrafları gösterildi.

Kim Kardashian, Kate Moss, Kylie Jenner ve Beyoncé’de görüldüğü gibi ince-kalın veya ‘kum saati’, ‘büyük bir popo ve uyluk ve küçük bir bel ve düz bir karın’ ile karakterize olan isimlerin fotoğrafları gösterildi.

Araştırmacılar, Kim Kardashian veya Beyonce gibi ‘kum saati’ veya ‘ince-kalın’ vücut tipi olan kadınların fotoğraflarının, denekler üzerinde daha fazla memnuniyetsizlik yarattığını belirledi.

‘KADINLARA ZARAR VERİYOR’

Uzmanlar, genç kadınların böyle bir fiziğe sahip olmaları için hissettikleri baskının, toplumdaki aşırı zayıf olma baskısından bile daha zararlı olabileceğini belirledi.

Yeni çalışma, Toronto, Kanada’daki York Üniversitesi’nde iki araştırmacı olan Sarah McComb ve Jennifer Mills tarafından yapıldı. Araştırmacılar, “Batı medyasındaki kültürel eğilimler, son zamanlarda, geniş bir kalça, daha küçük bir bel ve düz bir karın ile karakterize edilen, ‘kum saati’ veya ‘ince-kalın’ olarak adlandırılan kıvrımlı vücut tipine doğru kaymıştır” ifadelerinde bulundu.

SAĞLIK PROBLEMLERİNİ TETİKLİYOR

Uzmanlar, daha büyük kalçalara sahip veya ‘kum saati’ vücut tipli kadınlara yönelik eğilimin son dönemde arttığını belirtirken, bunun kadınlara çok zarar verdiğini vurguladı.

Vücut imajı üzerine yapılan önceki araştırmaların çoğu, Kate Moss gibi zayıf kadınların ideal vücut tipine sahip olduğunu göstermişti. Ancak son yıllarda bu algının değişmesiyle, kadınlar üzerindeki baskının da artmaya başladığı bildirildi.

Ancak Kanada’da yapılan son araştırmalar, kıvrımlı vücutlara özenilmesinin ‘ince’ vücutlara özenilmesinden daha çok memnuniyetsizliğe neden olduğunu ve sağlık problemlerini tetiklediğini belirledi.

Genel olarak, sonuçlar, her üç vücut ideali tipinin de, kontrol koşuluna göre daha fazla ağırlık ve görünüm memnuniyetsizliği ve daha az genel vücut memnuniyeti ile sonuçlandığını gösterdi.

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