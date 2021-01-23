Kylie Jenner arkadaşlarıyla tatilde

Lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen Kylie Jenner, 2021 yılının ilk tatilini Meksika’da lüks bir villada yaptı.

Bu tatilde 23 yaşındaki Jenner’a, ablası Kendall’ın yanı sıra yakın arkadaşları Anastasia ‘Stassie’ Karanikolaou, Sofia Villarroel, Hannah Logan ve Carter Gregory eşlik etti.

Jenner ve konukları, Meksika’ya Jenner’ın özel uçağıyla gitti. Grup, kendine ait bir gözetleme kulesi ve özel plajı olan bir villada sıcak havanın keyfini çıkardı.

Jenner ve arkadaşlarının kaldığı villanın okyanus manzaralı bir havuzu da bulunuyor.

Bu havuzun açıldığı odayı, Jenner, yatak odası olarak kullandı. Hatta bu odanın kapısında çekilen bir videoyu da sosyal medya hesabından yayınladı.

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