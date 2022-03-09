Leonardo DiCaprio, büyükannesinin anavatanı Ukrayna için 10 milyon dolar bağışladı

Ryan Reynolds ve Blake Lively, Mila Kunis ve Ashton Kutcher, Victoria ve David Beckham gibi ünlülerden sonra şimdi de Leonardo DiCaprio Ukrayna için bağışta bulunuyor.

Sozcu.com.tr

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Leonardo DiCaprio, son iki haftadır Rus işgaliyle mücadele eden Ukrayna için 10 milyon dolar bağışladı.

Ünlü oyuncunun anneannesi Helene Indenbirken’in Odesa’da doğması nedeniyle, savaşan ulusla kişisel bir bağı var. Indenbirken, 1917’de ailesiyle birlikte Almanya’ya göç etmiş. DiCaprio ve oyunculuk kariyerini her zaman destekleyen büyükannesine oldukça yakın bir ilişkiye sahip. Hatta 2008’de 93 yaşında hayatını kaybeden Indenbirken, DiCaprio’nun birçok filminin galasında ünlü oyuncuya eşlik etti.

DiCaprio’nun Ukrayna’ya bağışı Uluslararası Visegrad Fonu tarafından açıklandı.

Gösteri dünyasından pek çok ünlü isim Rusya’nın saldırıları karşısında Ukrayna’yı desteklemek için bağışta bulundu. Geçen hafta Mila Kunis ve Ashton Kutcher, Ukraynalı mültecilere insani yardım sağlanmasına yardımcı olmak için 3 milyon dolara kadar bağış yapacaklarını söylemişlerdi. Ryan Reynolds ve Blake Lively ise bir bağış kampanyasını desteklemek için her gelen bağışın iki katı miktarda bağış yaparak 1 milyon dolara ulaşılmasını sağlayacaklarını açıklamışlardı. Son olarak da Beckham çifti Unicef ile iş birliği yaparak Ukrayna’ya destek olacaklarını belirtmişlerdi.

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