Maria ile Mustafa dizisinin tanıtım videosu yayınlandı! Maria ile Mustafa oyuncuları ve konusu nedir?

Maria ile Mustafa dizisinin tanıtım videosu yayınlandı! Maria ile Mustafa oyuncuları ve konusu nedir?

Ekranların yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın ilk tanıtım videosu yayınlandı. ATV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Maria ile Mustafa dizisinin başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent yer alıyor. Peki Maria ile Mustafa dizisinin oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Maria ile Mustafa dizisinin tanıtımı...

Maria ile Mustafa dizisinin ilk tanıtım videosu yayınlandı. ATV’de ekranlara gelecek Maria ile Mustafa dizisinde survivor yarışmasıyla tanınan Hilmi Cem İntepe ile Jessica May ve Tamer Levent gibi isimler rol alıyor. Çekimleri süren dizinin tanıtımını, oyuncu kadrosunu ve konusunu haberimizde sizler için hazırladık. İşte Maria ile Mustafa dizisinden tüm detaylar…

MARIA İLE MUSTAFA DİZİSİNDEN İLK TANITIM

MARIA İLE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa’nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, “Maria ile Mustafa”nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan “Maria ile Mustafa” çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.