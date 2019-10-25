Meltem Savcı kimdir? Meltem Savcı nereli ve kaç yaşında?

Meltem Savcı, 1952 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Atıf Yılmaz'ın Ah Belinda adlı sinema filmi ile geçen Meltem Savcı hakkında merak edilenler haberimizde... Meltem Savcı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Gülten karakterini canlandıran Meltem Savcı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Meltem Savcı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MELTEM SAVCI KİMDİR?

Meltem Savcı, 22 Ekim 1952 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Meltem Savcı daha sonra aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmış, TRT’ye film çevirileri yapmıştır.

Meltem Savcı oyunculuğa üniversite yıllarında tiyatro çalışmaları ile başladı. Hacettepe Üniversitesi Türk Amerikan Derneği ve Fransız Kültür Merkezi tiyatrolarında sahneye çıkarak Türkçe İngilizce ve Fransızca oyunlarda rol aldı. Necla Marlalı ile piyano Erdinç Dinçer ile pantomim çalıştı Nüzhet Şenbaydan diksiyon dersi aldı oyunculuk workshoplarına katıldı.

Kameralar karşısına ilk kez 1986 yılında yayınlanan Ah Belinda adlı sinema filmi ile geçti. Son olarak Avlu dizisinde rol alan Meltem Savcı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Gülten karakterine hayat vermektedir. Meltem Savcı, 1.67 metre boyunda, 59 kilo ve Terazi burcudur.

Meltem Savcı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Gülten) (TV Dizisi)

2018 – Avlu (Sevim Balaban) (TV Dizisi)

2013 – Sivil (Anne) (Sinema Filmi)

2011 – Kir (Fatma) (Sinema Filmi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (Nezahat) (TV Dizisi)

2008 – Karamel (Şükran) (TV Dizisi)

2007 – Mahşer (TV Dizisi)

2005 – Yolculuk (TV Filmi)

2005 – Ihlamurlar Altında (Mualla) (TV Dizisi)

2005 – Ateşli Topraklar (Meryem Soytepe) (TV Dizisi)

2003 – Giz (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Keriman) (TV Dizisi)

2001 – Vasiyet (Meryem) (TV Dizisi)

2000 – Yarın Geç Olmayacak (TV Filmi)

2000 – Oyunlar ve Gerçekler (TV Dizisi)

2000 – Mırıl Mırıl Münevver (TV Dizisi)

2000 – Hanım Ağa (TV Dizisi)

1999 – Hepsi Bir Düştü (TV Dizisi)

1999 – Harem Suare (Sinema Filmi)

1997 – Şaban ile Şirin (TV Dizisi)

1997 – İlişkiler (Deniz) (TV Dizisi)

1997 – Sıdıka (Apartman Yengesi) (TV Dizisi)

1997 – Nihavend Mucize (Psikolog) (Sinema Filmi)

1997 – Baba Evi (Melda) (TV Dizisi)

1994 – Yumuşak Ten (Sinema Filmi)

1994 – Kaygısızlar (Zeynep) (TV Dizisi)

1994 – Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)

1993 – Yaz Evi (Candan) (TV Dizisi)

1993 – Tatlı Betüş (TV Dizisi)

1993 – Mavi Sürgün (Tiyatro Grubu) (Sinema Filmi)

1993 – Hoşçakal Umut (Sinema Filmi)

1992 – Güneşin Battığı Yer (TV Dizisi)

1992 – Gölge Oyunu (Konsomatris Leyla) (Sinema Filmi)

1991 – Yıldızlar Gece Büyür (TV Dizisi)

1991 – Bir Kadın (Sinema Filmi)

1991 – Anadolu’nun Kadın Erenleri (TV Dizisi)

1989 – İstanbul (Sinema Filmi)

1989 – Kirli Sarı (TV Dizisi)

1989 – Bizimkiler (Ayten) (TV Dizisi)

1988 – Gece Dansı Tutsakları (Lale) (Sinema Filmi)

1988 – Dudaktan Kalbe (TV Dizisi)

1988 – Bir Irmağa Yolculuk (Doktor Aysel) (Sinema Filmi)

1987 – Yarın Yarın (Meltem) (Sinema Filmi)

1987 – Rumuz Goncagül (Sinema Filmi)

1987 – Bir Çember Kırılırken (Arzu) (Sinema Filmi)

1986 – Yarın Ağlayacağım (Sinema Filmi)

1986 – Davacı (Muhabir) (Sinema Filmi)

1986 – Ah Belinda (Sinema Filmi)