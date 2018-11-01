Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu nereli ve kaç yaşında?

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Kanal D televizyonunda yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinde, Mahir Yetkin karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mert Yazıcıoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

10 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğan Mert Yazıcıoğlu, aslen Denizli'lidir. Yazıcıoğlu, İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne girmiş ve halen eğitimine devam etmektedir. Kendini oyunculuk konusunda geliştirmek için, Üç Mota eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide Mahir karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, 1.77 metre boyunda, 69 kilo ve Boğa Burcudur.

Mert Yazıcıoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bir Litre Gözyaşı (Mahir) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Korkut) (TV Dizisi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Ferit) (TV Dizisi)

2013 – 2015 – Karagül (Baran) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Furkan) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Konuk oyuncu) (Sinema Filmi)