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Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu nereli ve kaç yaşında?
Mert Yazıcıoğlu kimdir? Mert Yazıcıoğlu nereli ve kaç yaşında?
Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk kariyerine Dedemin İnsanları adlı sinema filmi ile adım atan Mert Yazıcıoğlu hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...
Sozcu.com.tr
Magazin 1 Kasım 2018 - 09:16

Kanal D televizyonunda yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinde, Mahir Yetkin karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mert Yazıcıoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

10 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğan Mert Yazıcıoğlu, aslen Denizli'lidir. Yazıcıoğlu, İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne girmiş ve halen eğitimine devam etmektedir. Kendini oyunculuk konusunda geliştirmek için, Üç Mota eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide Mahir karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, 1.77 metre boyunda, 69 kilo ve Boğa Burcudur.

Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Miray Daner Bir Litre Gözyaşı setinde

Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Miray Daner Bir Litre Gözyaşı setinde

Mert Yazıcıoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Bir Litre Gözyaşı (Mahir) (TV Dizisi)
2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Korkut) (TV Dizisi)
2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Ferit) (TV Dizisi)
2013 – 2015 – Karagül (Baran) (TV Dizisi)
2012 – Kayıp Şehir (Furkan) (TV Dizisi)
2011 – Dedemin İnsanları (Konuk oyuncu) (Sinema Filmi)

Son güncelleme: 09:17 - 01.11.2018

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