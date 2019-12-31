Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk sinema deneyimini "Bir Ses Böler Geceyi" filminde gerçekleştiren Merve Dizdar kimdir merak ediliyor. İşte Merve Dizdar'ın rol aldığı dizi ve filmler...

Kavak Yelleri, Geniş Aile gibi dizilerin ardından rol adlığı Vatanım Sensin ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Merve Dizdar hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986’da İzmir’de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi’nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.

“İlk sinema deneyimi “Bir ses böler geceyi” filminde, Cem Davran ile yapan Merve Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizi ve filmlerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş, Kertenkele, Arkadaşlar İyidir ve Vatanım Sensin dizisiyle seyircilerle buluştu.

Ayrıca Organik Aşk Hikayeleri, Yok Artık 2, Körfez, Mandıra Filazof’u filmlerinde de rol aldı.