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Meryem Uzerli kızının babasını ilk kez paylaştı

Oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'nin babası olan Amerikalı sevgilisi ile pozlarını ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.

Güncellenme: 14:04, 15/02/2021
Haberler Magazin
Meryem Uzerli kızının babasını ilk kez paylaştı

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli, geçen günlerde kızı Lily Koi’ni kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Meryem Uzerli, hamile kaldığı Amerikalı sevgilisini sır gibi gizlerken geçen günlerde fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin deşifre olmasının ardından Uzerli’den hamle geldi.

Meryem Uzerli, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Instagram hesabından kendisine gönderilen çikolata kutusunu paylaştı.

Kutuda sevgilisiyle verdiği pozlar olan Uzerli’nin gönderileri takipçilerinden ilgi gördü.

Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu, geçen aylarda “Lara artık 7 yaşında, zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:13:54,