Meryem Uzerli yeniden hamile

Türkiye'de milyonların Muhteşem Yüzyıl dizisi ile tanıdığı ve sonrasında yer aldığı projeler ile istediği çıkışı yakalayamayan oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Yaşadığı Tükenmişlik Sendromu sonrasında kadrosunda yer aldığı diziyi yarım bırakarak ülkesi Almanya’ya dönen ve uzuncu bir süre burada kaldıktan sonra yeniden Türkiye’ye dönerek farklı dizi ve filmlerde şans arayan Meryem Uzerli bu süre zarfında istediği başarıyı yakalayamadı. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında Can Ateş’le bir ilişki yaşayan ve 2014 yılında da Lara adını verdiği kızını dünyaya getiren Uzerli şimdilerde yeniden anne olmak için gün sayıyor.

Berlin’de yaşayan Uzerli, 5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Son olarak Berlin’de bir kafe açan güzel oyuncu, altı aylık hamile olduğu şeklinde iddiaların ortaya atılmasının ardından bir açıklamada bulundu. Tv100’ün haberine göre Uzerli, “Bebeğimiz 5 aylık… Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız… Lara artık 7 yaşında… Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” dedi.