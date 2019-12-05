Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 13. son bölüm izle

Mucize Doktor 13. son bölümü FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; yavaş yavaş ilerleme kaydeden Ali’nin önünde şimdi büyük bir engel vardır; Adil’in de desteklemesiyle Ali sonunda birine dokunmaya karar vermiştir. Ama bu iş kesinlikle göründüğü kadar kolay değildir. Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor 13. son bölüm izleme linki...

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ferman'la ilgili hayal kırıklığına uğrayan Beliz bir yolculuğa çıkar. Ferman bakımını üstlendiği vakayı fazlasıyla kişiselleştirir ve Ali'yle tam bir çıkmaza girerler. Vakayı devretmeye bile kalkan Ferman hem kişisel hem profesyonel hayatında köşeye sıkıştıkça sıkışır.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 13. SON BÖLÜM İZLE

Bir takım hasta yakınlarının öfkesi Ali'yi hedef bulur. Ve sonunda sırlar açığa çıkar.

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir.

Adil'in Nazlı'yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır.

Nazlı'yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman'dadır. Ama bu da Beliz'i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir.

Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.