Nazan Kesal eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı: Bir kış günüydü…

Şimdilerde 'Oğlum dizisinde 'Canan' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Nazan Kesal, konuk olduğu programda eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini anlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Nazan Kesal, YouTube’da yayınlanan ‘Mekanın Sahibine Geldik’ adlı programın konuğu oldu.

Kendisi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Kesal, “Çok asiydim, ailemi kışkırtmak hoşuma gidiyordu. Düğünlerde darbuka çalıp şarkı söylüyordum” dedi.

“BİR KEL KAFA, ÜSTÜNDE PARKA”

Konservatuarı bitirdikten sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalışan 53 yaşındaki oyuncu, ayrıca eşi Ercan Kesal ile tanışma hikayesini de anlattı. Kesal, şunları söyledi:

“Nurettin Öztuca, sürekli Ercan diye birinden bahsediyor. 1.5 ay dinledim, ‘Tanıştır bari’ dedim. Bir kış günü tanıştırdı; geldi kel bir kafa, üstünde parka! Çıkmaya başladık ama o Sorbonne’a (Paris) gitti, ben Diyarbakır’a. 9-10 yıl uzak ilişki yaşadık, 2005’te evlendik.”



15 yaşında Poyraz adında bir oğulları olan Kesal çiftinin, mutlu evlilikleri devam ediyor.