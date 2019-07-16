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Necati Şaşmaz boşanamadı
Necati Şaşmaz boşanamadı
Oyuncu Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davası, hakimin olmaması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Sevgim Begüm YAVUZ
Magazin 16 Temmuz 2019 - 15:26

Oyuncu Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği eşi Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Nagehan Şaşmaz da bunun üzerine karşı boşanma davası açmıştı. Çekişmeli boşanma davasının ilk duruşması bugün görüldü. Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.

Çift, duruşmanın görüleceği Anadolu 2. Aile Mahkemesi hakiminin olmaması sebebiyle boşanamadı. Dava, Anadolu 9. Aile Mahkemesi tarafından 7 Kasım’a ertelendi.

Son güncelleme: 15:42 - 16.07.2019
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