Netflix’in Meghan Markle ve Prens Harry’e The Crown’da oynamaları için teklif götüreceği iddia edildi

Meghan Markle ve Sussex Dükü Harry, Kraliyet Ailesi’ndeki kıdemli görevlerinden ayrıldıktan sonra ard arda iş teklifleri almaya başladı. Önce Disney, ardından Burger King, şimdi de Netflix, çift ile çalışmak için adeta sıraya girdi.

Dış basında yer alan haberlere göre Harry, BBC muhabirine The Crown dizisinde kendisi ile ilgili bölümlere gelindiğinde yapımı durduracağını söylemiş. Bunun üzerine, Los Angeles’da bir etkinlikte konuşan Netflix’in içerik yöneticisi Ted Sarandos da, Harry ve Meghan ile çalışmak istediklerini belirtmiş ve “Kim ilgilenmez ki?” demiş. Bakalım The Crown dizisinin yeni sezonlarında, Harry ve Meghan kendilerini oynayacak mı!