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Netflix’in Meghan Markle ve Prens Harry’e The Crown’da oynamaları için teklif götüreceği iddia edildi
Netflix’in Meghan Markle ve Prens Harry’e The Crown’da oynamaları için teklif götüreceği iddia edildi
Netflix'in patronu, Prens Harry ve Meghan Markle'ı radarına aldı. Platformun içerik yöneticisi Ted Sarandos'un, Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakan çifte The Crown'da oynamaları için teklif götüreceği iddia edildi...
Magazin 22 Ocak 2020 - 10:37

Meghan Markle ve Sussex Dükü Harry, Kraliyet Ailesi’ndeki kıdemli görevlerinden ayrıldıktan sonra ard arda iş teklifleri almaya başladı. Önce Disney, ardından Burger King, şimdi de Netflix, çift ile çalışmak için adeta sıraya girdi.

Reuters

Dış basında yer alan haberlere göre Harry, BBC muhabirine The Crown dizisinde kendisi ile ilgili bölümlere gelindiğinde yapımı durduracağını söylemiş. Bunun üzerine, Los Angeles’da bir etkinlikte konuşan Netflix’in içerik yöneticisi Ted Sarandos da, Harry ve Meghan ile çalışmak istediklerini belirtmiş ve “Kim ilgilenmez ki?” demiş. Bakalım The Crown dizisinin yeni sezonlarında, Harry ve Meghan kendilerini oynayacak mı!

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Son güncelleme: 10:38 - 22.01.2020