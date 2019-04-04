Onur Akay ve Ayşe Mine’den sürpriz düet

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile ‘Felaket Tellalı’ olarak ünlenen Onur Akay, bugün canlı yayında Ayşe Mine ile yaptığı sürpriz düeti açıkladı.

Ses sanatçısı Onur Akay, uzun bir aradan sonra single çalışması yaptı. Akay, usta sanatçı Ayşe Mine ile düet yaparak müzikseverlere, sevenlerine ve uzun süredir albüm yapmayan ve bir döneme damgasını vurmuş Ayşe Mine'nin hayranlarına sürpriz yaptı. Söz ve müziği Çağlar Gündoğdu'ya ait olan ‘Yakalım Gemileri' isimli şarkıyı Ayşe Mine ile birlikte düet yaparak okuyan Onur Akay, bugün Kanal D’de yayınlanan magazin programına konuk oldu ve yeni single çalışmasının bugün çıktığını müjdeledi. Akay’ın ‘Yakarım Gemileri’ isimli şarkısı dijital platformlarda yayına girdi.