Oyuncu Hüseyin Özay hayatını kaybetti

Oyuncu Hüseyin Özay vefat etti. Özay'ın cenazesi, 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

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Hüseyin Özay’ın vefatını duyuran ses sanatçısı Onur Akay, “Ortaköy’de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay’ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde ‘Korkut Bey’ olarak izlemiştik. ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti” ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?

Hüseyin Özay, 1 Ocak 1959 yılında Samsun Vezirköprü’de doğdu. Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim almaya başlayan Özay, 1986’da TRT’nin seslendirme sınavına başvurdu ve beş bin kişinin başvurduğu sınavda seçilen 69 kişi arasında yer aldı.

Oyuncu, seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken, 1980 yılında tiyatro ile sahne hayatına başladı ve ardından birçok tiyatro, dizi ve filmde rol aldı.