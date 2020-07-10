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Ozan Güven’in darbettiği Deniz Bulutsuz’un yeni fotoğraflarına SÖZCÜ ulaştı
Ozan Güven’in darbettiği Deniz Bulutsuz’un yeni fotoğraflarına SÖZCÜ ulaştı
Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven’in evinde 13 Haziran’da yaşadığı olayın ardından 6-7 saat sonra çekilmiş görüntülerine yine sozcu.com.tr ulaştı. Deniz Bulutsuz’un arkadaşı tarafından çekilen fotoğraflar, Bulutsuz'un olay gecesi yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.
Hayati ARIGAN
Magazin 10 Temmuz 2020 - 12:33

Fotoğraflarda Deniz Bulutsuz'un vücudunda çok sayıda morluk, çürük, yara bere bulunurken, yaşadığı olayı arkadaşlarından ve çevresinden gizlediği öğrenildi.


Fotoğraflara göre vücudunda çürük olmayan yer kalmayıncaya kadar şiddet gördüğü görülen Deniz Bulutsuz'un güneş gözlüğü ile dolaştığı, kolundaki morlukları gören arkadaşlarının ‘Ne oldu?' sorusuna, “Motordan düştüm” diye cevap verdiği öğrenildi.


HASTANEYE BİLE GİTMEDİ

Utancından olayı kimseye anlatamadığı ve tedavi için hastaneye gitmeyen Deniz Bulutsuz, olaydan 5 gün sonra Ozan Güven'den şikayetçi olmuştu.


Deniz Bulutsuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet Bürosu'na giderek ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs', ‘Hürriyetten yoksun bırakma' ve ‘Hakaret' uçlarından yargılanmasını istemişti.

‘KOMPLO' DEMİŞTİ

Kendi evinde saldırıya uğradığını ve olayın mağdurunun kendi olduğunu belirten Ozan Güven, “Bu olay kendisiyle görüşmeyi kabul etmediğim için bana kurulan bir komplodan ibarettir” demişti.


Ozan Güven, Bulutsuz’un ‘iftira’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘darp’ suçlarından cezalandırılmasını istemişti.


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Son güncelleme: 13:18 - 10.07.2020
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