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‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz gözaltına alındı

'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, gözaltına alındığını duyurdu. Karagöz, gözaltına alınma sebebini bilmediğini belirterek "Hakkımda hayırlısı" dedi.

Güncellenme: 17:18, 16/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz gözaltına alındı

Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, gözaltına alındı.

Twitter hesabından, emniyete götürüldüğünü duyuran Karagöz, “Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber:. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısıı.. Sivil polis arabalarına klima neden takmıyorsunuz ya ter içinde bıraktılar beni Muayeneye geldik. Normalde direkt karakola götürmüyorlar mıydı ya. İyi ki evde Batı yoktu. Çocuğa her seferinde bu travmayı yaşatıyorum” dedi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Pınar Karagöz’ün ‘uyuşturucu özendirme’ suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıkmıştı. Mahkeme, Pınar Karagöz’ü 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:17:13,