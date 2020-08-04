Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filminin konusu ne?

İsmail Fidan'ın yönetmenliğini yaptığı ve 2018 yılında sinemada yayınlanan Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, bu akşam TRT 1 ekranlarında olacak. Ailecek izlenecek Rafadan Tayfa Dehliz Macerası filmi ile ilgili bilgiler haberimizde.

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI KONUSU

Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, mahallelerindeki evlerin yıkılmasını önlemek için maceraya atılan Rafadan Tayfa ekibinin hikayesini konu ediyor. Bir inşaat firması, mahalledeki evlerin sağlamlığını kontrol etmek için gelince mahallelide büyük bir panik oluşur. Daha ortada bir sonuç yokken herkes evlerinin yıkılma ihtimalini düşünerek korkuya kapılır. Binaların yıkılacağı üzerine bir de söylenti çıkınca mahalleli iyice ayağa kalkar. Mahalle sakinlerinden bir tek Kuşçu Baba sakindir. O, mahallenin tarihi değerinden dolayı kimsenin mahalleye dokunamayacağını düşünür. Fakat, hafızasına pek de güvenilmeyen Kuşçu Baba'nın söylediklerine kimse güvenmez. Onu tek ciddiye alan ise Rafadan Tayfa ekibidir. Kuşçu Baba'nın söylediklerini araştırmaya karar verip kütüphaneye gidince anlatılanların doğru olduğunu öğrenir. Yaşadıkları mahallenin altından İstanbul'un en eski dehlizlerinden bir tanesi geçmektedir. Artık onların tek bir amacı vardır; dehlizi bulup mahalleyi yıkımdan kurtarmak.

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI SESLENDİREN İSİMLER

İsmail Fidan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon filminin senaryosunu Ozan Çivit kaleme alıyor. Filmin seslendirme kadrosunda Nusret Çetinel, Levent Kol, Yağmur Sergen, Hakan Coşar, Şirin Giobbi, Emine Sergen Kazbek gibi isimler yer alıyor.