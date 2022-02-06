Şahan Gökbakar: Hesaplaşma cumhuriyetle mi?

Komedyen Şahan Gökbakar, 2023 seçimleri için ‘100 yıllık hesaplaşmaya hazır mısınız?’ ifadesini kullanan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Kocaeli Çayırova’daki Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı’nda 2023 seçimlerini işaret ederek ‘100 yıllık hesaplaşmaya hazır mısınız?’ ifadesini kullanan AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a bir tepki de Şahan Gökbakar’dan geldi.

Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “2023’te 100 yıllık hesaplaşma olacak” diyen sayın belediye başkanı, konuyu biraz daha açar mısınız? Sizin deyişinizle nasıl bir “hesaplaşma” olacak. 100 yıl önce bildiğim kadarıyla en önemli olay Cumhuriyet ilan edilmesi. O halde hesaplaşma 100 yıllık ise, cumhuriyetle mi?” dedi.