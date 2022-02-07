Şahan Gökbakar’dan elektrik faturası tepkisi: Paylaşmaya utandım

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine gelen elektrik faturasına isyan etti. Gökbakar, "Bana gelen elektrik faturasını sizle paylaşmaya utandım öyle diyim... Siz düşünün rakamı!" dedi.

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Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve hayat pahalılığının yanı sıra AKP hükümetinin elektriğe uyguladığı zam politikası birçok vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Birden çok ilde insanlar sokaklara çıkarak tepkisini gösterirken, konuyla ilgili bir paylaşım da oyuncu Şahan Gökbakar’dan geldi.

Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ”Bana gelen elektrik faturasını ben sizle paylaşmaya utandım öyle diyim… Siz düşünün rakamı” dedi.

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