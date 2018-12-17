Sarp Levendoğlu kimdir? Sarp Levendoğlu nereli ve kaç yaşında?

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Şu sıralar FOX televizyonunda yayınlanan Savaşçı dizisinde, Yüzbaşı Haydar Bozkurt karakterini canlandıran Sarp Levendoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sarp Levendoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu, 25 Aralık 1981 yılında Ankara’da doğmuştur. Ortaokulu bitirene kadar Ankara’da yaşayan Sarp Levendoğlu daha sonra İstanbul’a yerleşmiştir. Saint Benoit Lisesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde okudu. Sonrasında İstanbul Kültür Üniversitesi Oyunculuk bölümününden mezun olmuştur.

Ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğenidir. Sarp Levendoğlu, oyunculuğa 6 yaşında TRT'nin bir dizisinde küçük bir rol alarak başlamıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha’nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır.

Sarp Levendoğlu, 2014 yılında kendisi gibi oyuncu olan Birce Akalay ile evlenmiş, 2017 yılında boşanmışlardır.

Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik koltuğuna da oturan Sarp Levendoğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Savaşçı adlı dizide Yüzbaşı Haydar Bozkurt karakterine hayat vermektedir. Sarp Levendoğlu 1.95 metre boyunda, 95 kilo ve Oğlak burcudur.

Sarp Levendoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

Yönetmen :

2013 – Emret Komutanım: Yeniden (TV Dizisi)

2009 – Uygun Adım Aşk (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (TV Dizisi)

2008 – Emret Komutanım (TV Dizisi)



Oyuncu :

2017 – Savaşçı (JÖH komutanı Yzb. Haydar Bozkurt) (TV Dizisi)

2016 – 2017 – Ölene Kadar (Ender) (TV Dizisi)

2016 – Nereden Nereye (Metin) (Sinema Filmi)

2016 – Deliormanlı (Savaş Türkyılmaz) (Sinema Filmi)

2016 – Kafes 2 (Sinema Filmi)

2015 – Ne Münasebet (Demir) (TV Dizisi)

2014 – Küçük Ağa (Ali) (TV Dizisi)

2013 – Sakarya Fırat (Altan Barut) (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2013 – Galip Derviş (Hilmi Çalışır) (TV Dizisi)

2013 – Böyle Bitmesin (Serkan) (TV Dizisi)

2012 – Atlılar (Seslendirme) (TV Dizisi)

2011 – Mor Menekşeler (Kabadayı Akif) (TV Dizisi)

2010 – Kirli Beyaz (Yekta) (TV Dizisi)

2010 – Kalp Ağrısı (Hasan) (TV Dizisi)

2009 – Altın Kızlar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Aslan Aydemr) (TV Dizisi)

2008 – Emret Komutanım (Levent Üsteğmen) (TV Dizisi)

2007 – Zeliha’nın Gözleri (Rehan) (TV Dizisi)

2007 – Yasak Elma (Konuk Oyuncu) (TV Dzs)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Levent Üsteğmen) (Sinema Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Üsteğmen Levent) (TV Dizisi)

2004 – Çınaraltı (İbrahim) (TV Dizisi)

2003 – Lise Defteri (Mehmet) (TV Dizisi)

2002 – O Şimdi Asker (Yunan Askeri) (Sinema Filmi)