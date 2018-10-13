Selin Şekerci Kızım dizisi kadrosuna dahil oldu! İşte Kızım dizisi konusu ve oyuncuları…

Kızım dizisi geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8 kanalında yayın hayatına başladı. Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve sevimliliği ile çocuk oyuncu deyince akla gelen ilk isimlerden Beren Gökyıldız'ın başrollerini canlandırdığı Kızım dizisine Selin Şekerci de dahil oldu. İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği Kızım dizisi yeni bölümlerine yeni bir oyuncuya yer verecek. Kızım dizisi Twitter hesabından Selin Şekerci’nin dizinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu duyuruldu. Son bölümü ile dün akşam ekrana gelen Kızım’ın henüz yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Yapılan paylaşımda da Selin Şekerci’nin canlandıracağı role dair bilgi paylaşımı yapılmadı. İşte atılan o tweet;

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

1 Haziran 1988 yılında dünyaya gelen Selin Şekerci aslen İzmirlidir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de alan Selin Şekerci İzmir Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi tamamlamıştır. 18 yaşında İstanbul’a gelen Şekerci dizi ve reklamlarda oynamaya başlamıştır.

1,68 boyunda ve 57 kilo olan Selin Şekerci 2009 yılında yayınlanan Melekler Korusun dizisiyle ünlenmiştir .Ardından 8 Temmuz 2016’da ATV ekranlarında başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. Şekerci şimdilerde bu sezon başlayan Kızım dizisinde rol alacak

KIZIM DİZİSİ KONUSU

Kızım dizisinde 8 yaşındaki Öykü’nün aile kurma özlemi anlatılır. Annesi tarafından teyzesi sandığı Zeynep bir kadının yanında bu yaşa gelmiştir. Zeynep, Öykü’yü terk eder ve giderken babasının adını ve adresini bir kağıda yazar. Öykü yaşıtlarına göre çok bilinçli ve akıllı bir çocuktur. Okula da kendi gidip geldiği için toplu taşıma araçlarını kullanabilir. Bu sayede zorlanmadan babasını bulur. Ama babası Demir tam bir hjayal kırıklığıdır. Dolandırıcılıkla hayatını geçindiren Demir’in en son isteyeceği şey bir çocuktur. Ayrıca Demir hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş biridir. Dizide Demir’in Öykü’yü kabul etme ve Öykü’nün de Demir’i düzgün bir insana dönüştürme hikayesi anlatılır.

KIZIN DİZİSİ OYUNCULAR

Buğra Gülsoy (Demir Göktürk) Leyla Lydia Tuğutlu (Candan Hoşgör), Beren Gökyıldız (Öykü Tekin), Serhat Teoman (Cemal Eröz), Tugay Mercan (Uğur Adıgüzel), Sinem Ünsal (Sevgi Günay), Suna Selen (Müfide Adıgüzel)