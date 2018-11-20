Seray Gözler kimdir? Seray Gözler nereli ve kaç yaşında?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Seray Gözler 28 Ağustos 1961 doğumludur. Oyunculuk kariyerine 1986 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisi ile adım atana Seray Gözler hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

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Şu sıralar TRT televizyonunda yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde, Feride Çelen karakterini canlandıran Seray Gözler hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Seray Gözler kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SERAY GÖZLER KİMDİR?

Seray Gözler, 28 Ağustos 1961 tarihinde Adana'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Süper Baba dizisinde Şule, Yabancı Damat dizisinde Hayriye ve Zoraki Koca dizisinde Sevim abla karakterleri ile hafızalara kazınan Seray Gözler, Başkent İletişim Bilimleri Akademisinde diksiyon, spikerlik, sunuculuk, seslendirme ve oyunculuk eğitimleri vermektedir.

Hayat Şarkısı, Süper Baba, Yabancı Damat, Böylemi Olacaktı, Aynalar, Ayaşlı ve Kiracıları, Zoraki Koca, Sultan, Elimi Bırakma gibi dizilerde rol alan Seray Gözler, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Saydam Yeniay ile evlidir ve Ege isminde bir erkek çocuk sahibidir. Seray Gözler, TRT ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma adlı dizide Feride karakterine hayat vermektedir. Seray Gözler, 1.69 metre boyunda 73 kilo ve Başak burcudur.



Ödülleri:

2011 – İsmet Küntay Tiyatro Ödülü – En İyi Kadın Sanatçı – İki Çarpı İki

2002 – Afife Jale Tiyatro Ödülü – En İyi Komedi Kadın Sanatçısı – Kaktüs Çiçeği

Seray Gözler’in rol aldığı tiyatro oyunları:

2009 – İki Çarpı İki – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 – Kaktüs Çiçeği – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1996 – Orkestra – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995 – Gydric – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 – Cadı Kazanı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 – Don Juan – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 – Uykulu Gözler – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 – Umut Cinayeti – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 – Düdüklüde Kıymalı Bamya – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 – Oyunun Oyunu – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987 – Cimri – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 – Lodos – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1985 – Ah Şu Gençler – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 – Sevgili Doktor – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Seray Gözler’in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Feride) (TV Dizisi)

2018 – Bebek Geliyorum Demez (Sevinç) (Sinema Filmi)

2017 – Tutsak (Sevim) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Arif'in annesi) (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – Hayat Şarkısı (Süheyla Cevher) (TV Dizisi)

2014 – Meleklerin Mucizesi (Editör) (Sinema Filmi)

2014 – Aşktan Kaçılmaz (TV Dizisi)

2013 – Gerçekten Mavi (Zeynep Ana) (Sinema Filmi)

2013 – Bir Yastıkta (TV Dizisi)

2012 – Sultan (Karaca) (TV Dizisi)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Gönül) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Son Bahar (Gülşen) (TV Dizisi)

2008 – Arka Sokaklar 3. Sezon (Reyhan) (TV Dizisi)

2007 – Zoraki Koca (Sevim) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (Hayriye Sadıkoğlu) (TV Dizisi)

2004 – Aynalar (Sevda) (TV Dizisi)

2001 – 2003 – Böyle mi Olacaktı? (Ayşe Akman) (TV Dizisi)

1993 – Yalancı (TV Filmi)

1993 – Süper Baba (Şule) (TV Dizisi)

1992 – Yağmur Beklerken (Gül) (TV Dizisi)

1991 – Aldatacağım / Kaderimsin (Çiğdem Tunç Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1990 – Kuş Sayfaları (Anne Pervin) (TV Dizisi)

1989 – Ayaşlı ve Kiracıları (Haide) (TV Dizisi)

1988 – Bir Tren Yolculuğu (Zeynep) (TV Filmi)

1987 – Yağmur Kaçakları (Açelya) (Snema Flm)

1986 – Çalıkuşu (Müjgan) (TV Dizisi)

1985 – Cilalı İbo Beni Anneme Götür (Sinema Filmi)

1982 – Kara Şimşek (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)

1973 – Yalan Rüzgarı (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)