Şevval Şahin: Kerem Kamışlı ‘Türkiye’nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz’ dedi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, beraber yemek yediği iş insanı Kerem Kamışlı'yı denize attığı gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olarak ifade verdi. Kerem Kamışlı'nın Yiğit Marcus Aral'a "Türkiye'nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz. İstersem seni bu ülkeye sokmam" dediğini belirten Şahin, Kamışlı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyledi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Üsküdar’da 24 Haziran 2021’de Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yemek yiyen iş insanı Kerem Kamışlı’yı denize attığı gerekçesiyle “olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs”, “tehdit”, “özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek” ve “hakaret” suçlamasıyla toplamda 34 yıla kadar hapis cezası istenen Yiğit Marcus Aral’ın yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki Kerem Kamışlı ile tutuksuz sanık Yiğit Marcus Aral katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

ŞEVVAL ŞAHİN TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Duruşmada tanık olarak ifade veren Şevval Şahin, İngiltere’de büyüdüğünü ve Türkçe’sinin çok iyi olmadığını söyledi. Zaman zaman ifade verirken gözyaşlarını tutamayan Şahin, Kerem Kamışlı’nın arkadaşı olduğunu, olay günü akşam saatlerinde tekneyle restorana gittiklerini ve deniz kenarına en yakın masaya oturduklarını anlattı.

Daha sonra Yiğit Marcus Aral’ın yanlarına geldiğini söyleyen Şahin, “Özür dileyerek yanımıza oturdu. Kerem’in elini sıktı. Kendini tanıttı. Kerem, Yiğit’i magazin dolayısıyla tanırdı. Sonra Yiğit ‘Sen utanmıyor musun kız daha yeni ilişkiden çıktı, biraz bekleseydin bari’ dedi. Sonra aralarında konuşuyorlardı. Ben de Yiğit’e ‘Sen böyle buraya gelemezsin ben Kerem yüzünden seninle ayrılmadım, Kerem’le alakası yok’ dedim. Kerem de ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ dedi” şeklinde konuştu.

Şahin devamında, “Kerem ‘Türkiye’nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz. Havadaki uçakların yüzde 30’u bizim. Ben istersem seni bu ülkeye sokmam’ dedi” ifadelerini kullandı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Kerem Kamışlı’nın, garsonlardan sanık Yiğit Marcus Aral’ı masadan kaldırmalarını istediğini söyleyen Şahin, sanığın kalktığını, Kerem Kamışlı’nın da sanığın kolunu tuttuğunu, müştekinin bu sırada arkaya doğru dengesini kaybedip, yana doğru sandalyeyle birlikte düştüğünü belirterek, “En yakındaki garson koşarak Kerem’e kolunu uzattı. Yiğit’e döndüm ne yaptığını sorarken Kerem’in denizden çıktığını gördüm. Üstünü silkeliyordu. Sonrasında Yiğit gitmişti. Kerem’den özür diledim” dedi.

Olayın ardından karakola giderek ifade verdiğini anlatan Şahin, “Sanığın müştekiye hitaben ‘Seni öldürürüm, bitiririm’ şeklinde herhangi bir tehdit ve tehditvari cümlesini duymadım. Sanığın hakaret ettiğini de duymadım. Sanığın müştekiye hitaben ‘Sen aramıza nasıl girersin, fırsatçılık yaptın’ dediğini duydum. Ama onun dışında ‘Peşini bırakmam, seni bitiririm’ şeklinde bir cümlesini duymadım. İtişme sırasında dengesini kaybederek düştü” dedi.

Müşteki avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu’nun “Yiğit Aral ile sevgili misiniz?” sorusu üzerine Şevval Şahin olaydan bir ay sonra sevgili olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Yiğit Marcus Aral hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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