Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral akıllanmıyor!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral, 30 Ağustos'taki doğum gününde Boğaz'daki evinde parti vermişti. Parti sonrası Aral'ın corona testi pozitif çıkmıştı. Akıllanmayan ikili bu kez de Şevval Şahin'in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, pandemi sürecinin büyük kısmını Miami’de geçirdi. İkili, Türkiye’ye döner dönmez de partiden partiye koştu.

Marcus Aral, 30 Ağustos’ta da Boğaz’daki evinde kalabalık bir yaş günü partisi organize etmişti. Bu eğlenceden kısa süre sonra Yiğit Marcus Aral’ın yaptırdığı corona testinin pozitif çıkması üzerine partiye katılan ünlü isimler paniğe kapılmıştı.

Akıllanmayan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, bu kez de Şahin’in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu.

Sevgililer yine kalabalık arkadaş grubu ile eğlendi.