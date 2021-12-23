Simit çıkışıyla tepki gören Hülya Avşar’dan yeni açıklama

Simit çıkışıyla tepki gören Hülya Avşar'dan yeni açıklama geldi. 'Sakinleştiyseniz sıra bende' diyen Avşar, "Yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı" dedi.

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Sanatçı Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde muhabirin “Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?” sorusuna verdiği cevap büyük yankı uyandırmıştı. ‘Bu saatten sonra gerekirse simit yenecek” diyen Avşar, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. Avşar şu ifadeleri kullandı;

*Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden,hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim yada yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı

*Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim.

*Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki” Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız.

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