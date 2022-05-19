Skandal davada yeni bir aşk mı doğuyor? Johnny Depp’in avukatı dikkat çekiyor

Amber Heard ve Johnny Depp davası devam ederken son günlerde Heard'ün çapraz sorgusunda yer alan Depp'in avukatı Camille Vasquez, âdeta sosyal medyada bir yıldız gibi parlıyor. Üstelik Vasquez, sadece mesleğindeki başarısıyla değil, Depp ile romantik bir ilişki yaşadığıyla ilgili söylentilerin de odağında yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünyanın takip ettiği Amber Heard ve Johnny Depp davasının gerçek yıldızı belli oldu. Depp’in avukatı Camille Vasquez, sadece duruşma sırasındaki başarısıyla değil aynı zamanda ünlü aktöre karşı takındığı samimi davranışlarla da Depp hayranlarının gönlünü kazanmış gibi görünüyor.

Özellikle Amber Heard’ün çapraz sorgusu sırasında sergilediği tavır ve Heard’ü köşeye sıkıştırmasıyla sosyal medyada beğeni toplayan Vasquez, bir yandan da Depp ile bir romantik ilişki için yakıştırılan isim haline geldi.

Vasquez’in, Depp ile bir ilişkisinin olup olmadığı sorulduğunda sadece gülümsemesi ve herhangi bir yorum yapmaması da söylentileri alevlendirdi.

37 yaşındaki Camille Vasquez, özellikle sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi kazandı. Vasquez’e olan ilgi, bu hafta Heard’ü çapraz sorguya çektikten sonra arttı.

Hayranlar, Depp ve Vasquez’in mahkeme salonundan görüntülerini memler haline getirip paylaşıyor. Bir hayran, “I Heart Camille Vasquez” tişörtü giyerek paylaşım yaparken, bir başkası da Vasquez’i, Marvel karakteri Thor olarak tasvir eden memler tweetliyor, bir tarafta da Depp ve Vasquez’in birbirlerine sarıldıkları anlar paylaşılıyor.

CAMILLE VASQUEZ KİMDİR?

37 yaşındaki Camille Vasquez, Temmuz 1984’te Kolombiya asıllı ebeveynleri Leonel ve Marilia Vasquez’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Kamu kayıtlarına göre, Buena Park’ta 1 milyon dolarlık bir evde yaşıyorlar.

Newsweek’in haberine göre Vasquez, 2006 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden sanat, iletişim ve siyaset bilimi alanında lisans derecesi ile mezun oldu. Akıcı İspanyolca konuşan Vasquez, 2007’den 2010’a kadar Los Angeles’ta bir hukuk okuluna gitti ve Brown Rudnick LLP’ye ortak olarak katılmadan önce bir hukuk firmasında çalıştı.

Hukuk firmasının web sitesindeki biyografisine göre, sözleşme anlaşmazlıkları, işle ilgili haksız fiiller ve istihdamla ilgili iddialar konusunda ek deneyime sahip davacı tarafı karalama davalarına odaklanıyor. Ayrıca, itibar yönetimi ve bu görevlerden kaynaklanan kriz iletişimi sorunlarıyla ilgili kapsamlı deneyime sahip olduğu belirtiliyor.

VASQUEZ VE HEARD ARASINDA GERİLİM

Vasquez ve Heard arasındaki etkileşim, bu hafta başlarında duruşmanın çapraz sorgu bölümünde gerginleşti. Bir noktada, Vasquez Heard’e, 7 milyon dolarlık boşanma anlaşmasının tamamını daha önce yaptığını iddia etmesine rağmen hayır kurumlarına bağışlamadığını itiraf ettirdi.

Vasquez, oyuncuyu yaralandığı iddia edilen yüzünü gösteren bir fotoğrafı düzenlemekle de suçladı. Ayrıca Depp’in Heard’ün birçok kurbanından sadece biri olduğunu iddia etti ve 2009’da Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’nda tutuklanmasıyla ilgili bir makaleye atıfta bulunarak onu eski kız arkadaşına vurmakla suçladı. Vasquez, Heard’e şu soruyu sordu:

“İlişkiniz sırasında Bayan Van Reed’e şiddet uyguladınız, değil mi? Ve basına yansıdı, bu doğru değil mi? Demek saldırdığınız tek partner Bay Depp değil, değil mi Bayan Heard?”

Vasquez’in soruları, uzun süredir soğukkanlılığını koruyan Heard’ü savunmaya geçirdi.

JOHNNY DEPP SAYESİNDE O DA PARLADI

Vasquez’in soruları ve amber Heard’ün bu sorulara yanıt veremeyişi sosyal medyada Johnny Depp hayranlarının yeniden artmasını ve hatta Vasquez’in de parlamasını sağladı. Bir hayran, “Hâlâ bir Johnny Depp hayranıyım, ancak şimdi ayrıca sıkı bir Camille Vasquez hayranıyım” dedi.

TikTok’ta #CamilleVasquez hashtag’li videolar 454 milyon kez görüntülendi.

Hukuk uzmanları, Depp’in üç Oscar adaylığı da dahil olmak üzere onlarca yıllık kariyerindeki başarısının hem kendisine hem de avukatına fayda sağladığını belirtiyor.

Suçlu seri cinsel tacizci Harvey Weinstein’ı temsil eden kriz koordinatörü Juda Engelmayer, The Daily Beast’e verdiği demeçte şunları söyledi: “Johnny Depp sosyal medyada kazanıyor, bu yüzden avukatı da kazanıyor. Geçmişe baktığımızda cinsel suçlarla suçlanan erkekleri savunan kadınlar, çevrimiçi nefretle karşılanmıştır. Ama Camille Vasquez, Johnny’nin övgüsünden yararlanmış gibi görünüyor.”

Engelmayer sözlerine şu şekilde devam etti: “İnsanlar her zaman Johnny Depp’i sevmek ister. 35 yıldır işinin başında. Birini destekleyeceklerse, onu desteklemek istiyorlar.”

AŞK VAR MI?

Vasquez’in duruşmada Depp’e yakın oturduğu, onunla konuşurken elini tuttuğu videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bazı hayranlar, avukat ve ünlü müvekkili arasında olası bir romantizm hakkında spekülasyonlar yaratıyor.

Hayranlar, ikilinin duruşma sırasındaki tavırlarından klipler yapıp TikTok’ta paylaşıyor. Ancak TMZ’nin haberine göre; Vasquez’in şu anda bir ilişkisi var.

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