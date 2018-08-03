Sulhi Aksüt kimdir? Sibel Can’ın eski eşi hakkında merak edilenler…

Sulhi Aksüt kimdir? Sibel Can'ın 2000 yılında evlendiği Ünlü İş insanı ile ilgili merak edilenler haberimizde. Sibel Can'la olan evliliğinden Emir adında 18 yaşında bir de çocuk sahibi olan Sulhi Aksüt'ü tanıyalım...

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2000 yılında Sibel Can’la yaptığı evliliği ile tanınan ünlü iş adamı Sulhi Aksüt kimdir? Aslen nereli? İşte ünlü iş adamı hakkında merak edilenler…

SULHİ AKSÜT KİMDİR?

Sulhi Aksüt Trabzon doğumludur. 200 yılında Sibel Can ile olan evliliğinden Emir isminde bir erkek çocuğu sahibi oldu. İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu vardır. Sulhi Aksüt 2010 yılında Sibel Can’dan boşanmıştır.

Can'dan boşandığından beri gözlerden uzak bir hayat sürdüren Aksüt, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektife yansıdı. Sibel Can'ın 18 yaşındaki küçük oğlu Emir'in babası olan Aksüt, sorulara yanıt vermemişti