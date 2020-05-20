Yalın kimdir? Yalın nereli ve kaç yaşında?

Yalın, 1980 doğumludur. 2004 yılında ilk albümü “Ellerine Sağlık”ın çıkış şarkısı Zalim ile müzikseverlerden tam not alan ve tanınmaya başlayan Yalın hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yalın nereli ve kaç yaşında?

Albümleri ve single'ları dışında başka şarkıcılara verdiği besteler ve yaptığı düetlerle de adından söz Yalın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yalın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

YALIN KİMDİR?

Yalın, 30 Mart 1980 tarihinde İstanbul Nişantaşı'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Hüseyin Yalın'dır. Ataköy İlköğretim Okulu'nun ardından Saint Michel Fransız Lisesi'nden mezun olmuştur. Müziğe karşı ilgisi babasının ona gitarı ile çaldığı Enrico Macias şarkıları ile başlamış, lise yıllarında Yurdaer Doğulu ve Doğan Canku Müzik Okulları'nda gitar dersleri almıştır.

Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nde Ekonomi Bölümü'nde tamamlayan Yalın, ilk bestelerini bu yıllarda yapmaya başlamıştır. 2004 yılında “Ellerine Sağlık” adlı ilk albümünü çıkardıı, Albümün çıkış şarkısı Zalim müzikseverler tarafından büyük ilgi görmüştür. Zalim şarkısı, Arnavut şarkıcı Rovena Stefa tarafından Zemer ismiyle, Bulgar şarkıcı Toni Storaro tarafından Greshnica ismiyle yorumlanmıştır. Ayrıca şarkı, Yunanca, Rusça, Sırpça, Arapça gibi dillere de çevrilmiştir.

İkinci albümü “Bir Bakmışsın” 2005 yılının Nisan ayında piyasaya çıktı. Albümün çıkış parçası Küçücüğüm aynı yıl POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı. Ayrıca, bu albümü “2006 yılının en çok satan albümleri” arasına girmiş ve MÜYAP tarafından Altın Plak ödülü ile ödüllendirilmiştir.

2007 yılında bu kez tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan “Her Şey Sensin” adlı üçüncü albümünü piyasaya çıkarmıştır. Albüm piyasaya çıktığı ilk 20 günde daha klipi yayınlanmadan 110 bin adet satılınca “Yılın en çok satan yerli albümleri” arasına girdi ve MÜYAP‘tan Altın Plak ödülü verildi.

2009 yılında “Ben Bugün” adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki “Ah Be Kardeşim” adlı şarkıya çekilen klip Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Klip ödülünü aldı.

Kendi albümleri ve single'ları dışında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Bengü, Ayşe Özyılmazel ve Sıla gibi isimlere besteler veren Yalın'ın en son çıkardığı albüm ise “Bayıla Bayıla”dır. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de tanınan Yalın, “Aile İçi Şiddete Son” kampanyası için düzenlenen konserde Kenan Doğulu ile beraber, sözleri Aysel Gürel‘e bestesi Onno Tunç‘a ait olan “Ünzile” şarkısını seslendirmiştir. Yalın Koç burcudur.

Albümleri:

Ellerine Sağlık (2004)

Bir Bakmışsın (2005)

Herşey Sensin (2007)

Ben Bugün (2009)

Sen En Güzelsin (2012)

Bayıla Bayıla (2016)

Single’ları:

“Anlat Güzel Mi Oralar?” (2011)

“Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda” (2013)

“Aşk Diye” (2014)

“Bir Bahar Akşamı” (2015)

“King for One Day” (2015)

“Yeniden” (2015)

“Benimki” (2015)

“Hele Bi Başla” (2018)

“Sensiz Ben Ne Olayım” (2018)

“Deva Bize Sevişler” (2019)

“Deme Bana Yokum” (2019)

“İstanbul” (2019)

“Ya Sabır” (2020)

Ödülleri:

2005 – 11.Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2005 – 32.Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Solist

2005 – 3. MÜ-YAP Müzik Ödülleri – Altın Albüm (Ellerine Sağlık)

2005 – POPSAV Başarı Ödülleri – Yılın Şarkısı (Küçücüğüm)

2006 – 4. MÜ-YAP Müzik Ödülleri – Altın Albüm (Bir Bakmışsın)

2008 – Power Türk Müzik Ödülleri – En İyi Pop Erkek Sanatçı

2008 – Power Türk Müzik Ödülleri – En İyi Pop Albüm (Her şey Sensin)

2008 – 6. MÜ-YAP Müzik Ödülleri – Altın Albüm (Her şey Sensin)

2010 – 37. Altın Kelebek Ödülleri – Yılın En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solisti

2010 – 7. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Albüm (Ben Bugün)