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Yasak Elma 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Yasak Elma son bölüm izle?
Yasak Elma 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Yasak Elma son bölüm izle?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alihan ve Zeynep arasındaki aşkın alevlendiği yeni bölüm fragmanı diziyi yakından takip edenleri heyecanlandırdı. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı...
Magazin 11 Eylül 2018 - 07:14

Yasak Elma dizisi dün akişam FOX TV’de 2. sezonuna başladı. Dizinin yeni bölümünün ardından 14. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte son bölüm özeti ve Yasak Elma yeni fragman…

YASAK ELMA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Şengül'ün ihanetiyle sarsılır. Halit'e sürekli kendini ispat etmek zorunda olması onu çok yormuştur. Ender'le olan savaşını kaybettiğine inanarak evliliğiyle ilgili önemli bir karar alır. Zeynep ise Yıldız'ın aldığı karardan habersiz Amerika'ya varır. Alihan Zeynep'e yetişememesinin üzüntüsünü yaşarken Zeynep'i geri kazanmanın yollarını arayacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

Son güncelleme: 07:57 - 11.09.2018
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