Yasak Elma 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Yasak Elma son bölüm izle?

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Yasak Elma dizisi dün akişam FOX TV’de 2. sezonuna başladı. Dizinin yeni bölümünün ardından 14. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte son bölüm özeti ve Yasak Elma yeni fragman…

YASAK ELMA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Şengül'ün ihanetiyle sarsılır. Halit'e sürekli kendini ispat etmek zorunda olması onu çok yormuştur. Ender'le olan savaşını kaybettiğine inanarak evliliğiyle ilgili önemli bir karar alır. Zeynep ise Yıldız'ın aldığı karardan habersiz Amerika'ya varır. Alihan Zeynep'e yetişememesinin üzüntüsünü yaşarken Zeynep'i geri kazanmanın yollarını arayacaktır.

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