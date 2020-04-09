Yeni dizi Ev Yapımı oyuncuları kimler? Ev Yapımı konusu ve oyuncuları…

Ev Yapımı dizisi, TRT 1’de bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Peki, Ev Yapımı dizisi konusu nedir? Ev Yapımı oyuncuları kimler? İşte ekranların yeni dizisi Ev Yapımı’nın konusu ve oyuncuları…
EV YAPIMI OYUNCULARI KİMLER?
Ev Yapımı dizisinin oyuncu kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Ayşe Tolga, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Berat Yenilmez, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Nihan Yapıcı, Necmi Yapıcı, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Selvet Su Baş, Erdem Baş, Hakan Bulut, Deniz Oral, Eray Yasin Işık, Aslı Pektaş, Baran Karaoğlan, Zeki Yılmaz, Deniz Gök, Caner Karaüç, Bektaş Erdoğan gibi isimler yer alıyor.
EV YAPIMI KONUSU NEDİR?
Dizi, oyuncularını evden çıkarıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışan bir yapımcıyı ve onun etrafındaki oyuncu dostlarının aile yaşamlarını konu ediniyor.Korona virüsü salgınının sıradan insanların yanı sıra ünlü insanların hayatlarını nasıl etkilediği bu dizi aracılığıyla gözler önüne serilecek.