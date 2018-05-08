Zeki Alasya kimdir? Kaç yaşında vefat etti? İşte Türk Sineması’nın usta oyuncusunun bilinmeyenleri…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Metin Akpınar’la birlikte Türk Sineması’nın belli bir dönemine damga vuran Zeki Alasya’yla ilgili bilmek istedikleriniz haberimizde. Yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk alanında pek çok ödüle layık görülen Zeki Alasya kimdir? Kaç yaşında vefat etti? İşte ölümünün üçüncü yılında büyük usta ile ilgili az bilinenler…

ZEKİ ALASYA KİMDİR?

Zeki Alasya 18 Nisan 1943’te İstanbul’da doğmuş 8 Mayıs 2015’te vefat etmiştir. Aslen Kıbrıslı, İstanbul doğumlu Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa’nın yeğenidir. Zeki Alasya, tam adıyla Zeki Şenol Alasya, Robert Koleji’nin orta bölümünü bitirdi. Okul döneminde bir yandan tabelacılık yapıyordu.

Sanat hayatına 1959’da MTTB (Millî Türk Talebe Birliği) tiyatrosunda amatör olarak başladı. Bir süre dekoratörlük ve rehberlik yaptı. 1964 yılında, Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başladı. Mister Nato, Kargalar Okulu, Şampanya ve Viski gibi oyunlarda rol aldı. 1965’te Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 1967’de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Bu topluluğun tüm oyunlarında oyuncu, yazar, yönetmen olarak çalıştı.

Film çevirmeye 1973’ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. 37 yıl birçok filmde beraber yer aldılar. 1977’te de yönetmenlik yapmaya başladı. Yönettiği filmlerin çoğunda oyuncu olarak yer aldı. Sinemaya uzun süre ara verdikten sonra son filmi olan “Güle Güle”de oynadı.

Oyuncu olarak; Salak Milyoner, Beş Milyoncuk Borç Verir misin, Köyden İndim Şehire, Güler misin Ağlar mısın, Nerden Çıktı Bu Velet, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip, Güle Güle, filmlerde rol aldı. Yönetmen olarak; Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Elveda Dostum gibi filmleri var.

1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 2010 Yılında Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

Zeki Alasya Oya alasya'dan boşandıktan sonra 1983’te Türkiye 2. Güzeli seçilen Sema Yunak ile 13 sene büyük bir aşk yaşadı.

Evlilikleri :

Zeki Alasya ilk eşi olan Oya Alasya Zeynep adında bir kız çocuğuna sahip oldu. Bu evlilik, 1987 yılında sonlandıktan sonra Zeki Alasya 1983’te Türkiye 2. Güzeli seçilen Sema Yunak ile 13 yıl boyunca hayat arkadaşlığı yaşadı. 2008’de kendinden 30 yaş küçük olan Jülide Atak ile yeniden dünya evine giren Zeki Alasya’nın bu evliliği sürüyordu.

OYUNCU OLARAK YER ALDIĞI YAPIMLAR

Küçük Ağa 1. Sezon Küçük Ağa TV Dizisi

Sezon (Mehmet Ağa) 2014

Bizim Okul (Ayfer) TV Dizisi 2013

Aşk Geliyorum Demez (İsmail) Sinema Filmi 2009

Görgüsüzler (Nurullah) TV Dizisi 2008

Anında Görüntü Show (Kendisi) TV Dizisi 2008

Akasya Durağı TV Dizisi

4. Sezon (Nuri Baba) 2011

3. Sezon (Nuri Baba) 2010

2. Sezon (Nuri Baba) 2009

1. Sezon (Nuri Baba) 2008

Oyun Bitti (Tahsin) TV Dizisi 2007

Hayattan Korkma (Rıfkı) Sinema Filmi 2007

Can TV Filmi 2006

Arka Sokaklar TV Dizisi

9. Sezon (Vasıf) 2014

8. Sezon (Vasıf) 2013

Şans Kapıyı Kırınca (Peder Alfonzo) Sinema Filmi 2004

Yabancı Damat (Ökkeş Usta) TV Dizisi 2004

Pardon (Cezaevi Müdürü) Sinema Filmi 2004

Kalbin Zamanı (Fikret) Sinema Filmi 2004

Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de Sinema Filmi 2004

Cennet Mahallesi (Komiser Cemil) TV Dizisi (2004/2007) 2004

Ömerçip (Tonton Dede) Sinema Filmi 2003

Yeşilçam Denizi Tv Programı 2003

Hababam Sınıfı: Merhaba (Boz Ali) Sinema Filmi 2003

Rus Gelin (Federasyon Başkanı) Sinema Filmi 2002

Anne Babamla Evlensene (Sermet) TV Dizisi 2002

Dedem, Gofret ve Ben (Rıza) TV Dizisi 2001

Oyunbozan (Kemal Yılmaz) Sinema Filmi 2000

Adada Bir Sonbahar (Mehmet) TV Filmi 2000

Güle Güle (İsmet) Sinema Filmi 1999

Yerim Seni (Muharrem) TV Dizisi 1998

Hastane (Dr. Salih Marmara) TV Dizisi 1993

Zeki Metince TV Dizisi 1992

Biz Bize Benzeriz (Zeki) TV Dizisi 1992

Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) TV Dizisi 1988

Namus Düşmanı (Veli) Sinema Filmi 1986

Yanlış Numara (Sami) Sinema Filmi 1985

Patron Duymasın (Şakir) Sinema Filmi 1985

Gülümseyen Dünya Sinema Filmi 1984

Dönme Dolap (Selami) Sinema Filmi 1983

Davetsiz Misafir (İlyas ) Sinema Filmi 1983

Baş Belası (Zeki Gürses) Sinema Filmi 1982

Şaka Yapma (Zeki) Sinema Filmi 1981

Vay Başımıza Gelenler (Kamil) Sinema Filmi 1979

Köşe Kapmaca (Donanma Kamil) Sinema Filmi 1979

Ölünce Biter Garibin Çilesi Ölünce Biter (Zeki) Sinema Filmi 1979

Doktor (Tabelacı) Sinema Filmi 1979

Petrol Kralları (Zeki) Sinema Filmi 1978

Cafer’in Çilesi (Cafer) Sinema Filmi 1978

Sivri Akıllılar (Zeki) Sinema Filmi 1977

Aslan Bacanak Sinema Filmi 1977

Nereye Bakıyor Bu Adamlar Sinema Filmi 1976

Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Bekçi Zeynel) Sinema Filmi 1976

Hasip İle Nasip (Nasip/Muhlis/Vakkas) Sinema Filmi 1976

Nereden Çıktı Bu Velet Sinema Filmi 1975

Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) Sinema Filmi 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Zeki) Sinema Filmi 1975

Şenlik Var / Bal Kız Şenlik Var / Bal Kız (Selim) Sinema Filmi 1974

İmparator (İspirto Nuri) Sinema Filmi 1974

Salak Milyoner (Himmet) Sinema Filmi 1974

Mirasyediler (Zeki) Sinema Filmi 1974

Mavi Boncuk (Şeker Kamil) Sinema Filmi 1974

Köyden İndim Şehire (Himmet ) Sinema Filmi 1974

Beş Tavuk Bir Horoz (vehbi bey) Sinema Filmi 1974

Yalancı Yarim (Hüsnü) Sinema Filmi 1973

Kolsuz Kahramanın Kolu Sinema Filmi 1973

Kaynanam Kudurdu Sinema Filmi 1973

Hamsi Nuri (Torik) Sinema Filmi 1973

Tatlı Dillim (Antrenör) Sinema Filmi 1972

Tarkan Altın Madalyon (Doğu Vandal Kralı) Sinema Filmi 1972

Sev Kardeşim (Avukat) Sinema Filmi 1972

SENARYOSUNU YAZDIĞI YAPIMLAR

Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de Sinema Filmi 2004

Adada Bir Sonbahar TV Filmi 2000

Dönme Dolap Sinema Filmi 1983

Doktor Sinema Filmi 1979

Petrol Kralları Sinema Filmi 1978

Sivri Akıllılar Sinema Filmi 1977

Nereden Çıktı Bu Velet Sinema Filmi 1975

Mavi Boncuk Sinema Filmi 1974

Köyden İndim Şehire Sinema Filmi 1974

YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI YAPIMLAR

Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de Sinema Filmi 2004

Herşey Oğlum İçin Sinema Filmi 2001

Dedem, Gofret ve Ben TV Dizisi 2001

Yerim Seni TV Dizisi 1998

Hastane TV Dizisi 1993

Zeki Metince TV Dizisi 1992

Güler Misin Ağlar Mısın TV Dizisi 1988

Namus Düşmanı Sinema Filmi 1986

Dikenli Yol Sinema Filmi 1986

Yaz Bitti Sinema Filmi 1985

Yanlış Numara Sinema Filmi 1985

Patron Duymasın Sinema Filmi 1985

Kaptan Sinema Filmi 1984

Dönme Dolap Sinema Filmi 1983

Davetsiz Misafir Sinema Filmi 1983

Elveda Dostum Sinema Filmi 1982

Vay Başımıza Gelenler Sinema Filmi 1979

Köşe Kapmaca Sinema Filmi 1979

Doktor Sinema Filmi 1979

Petrol Kralları Sinema Filmi 1978

Cafer’in Çilesi Sinema Filmi 1978

Sivri Akıllılar Sinema Filmi 1977

Aslan Bacanak Sinema Filmi 1977