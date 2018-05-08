Zeki Alasya kimdir? Kaç yaşında vefat etti? İşte Türk Sineması’nın usta oyuncusunun bilinmeyenleri…

Metin Akpınar’la birlikte Türk Sineması’nın belli bir dönemine damga vuran Zeki Alasya’yla ilgili bilmek istedikleriniz haberimizde. Yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk alanında pek çok ödüle layık görülen Zeki Alasya kimdir? Kaç yaşında vefat etti? İşte ölümünün üçüncü yılında büyük usta ile ilgili az bilinenler…
ZEKİ ALASYA KİMDİR?
Zeki Alasya 18 Nisan 1943’te İstanbul’da doğmuş 8 Mayıs 2015’te vefat etmiştir. Aslen Kıbrıslı, İstanbul doğumlu Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa’nın yeğenidir. Zeki Alasya, tam adıyla Zeki Şenol Alasya, Robert Koleji’nin orta bölümünü bitirdi. Okul döneminde bir yandan tabelacılık yapıyordu.
Sanat hayatına 1959’da MTTB (Millî Türk Talebe Birliği) tiyatrosunda amatör olarak başladı. Bir süre dekoratörlük ve rehberlik yaptı. 1964 yılında, Arena Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başladı. Mister Nato, Kargalar Okulu, Şampanya ve Viski gibi oyunlarda rol aldı. 1965’te Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 1967’de Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Bu topluluğun tüm oyunlarında oyuncu, yazar, yönetmen olarak çalıştı.
Film çevirmeye 1973’ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. 37 yıl birçok filmde beraber yer aldılar. 1977’te de yönetmenlik yapmaya başladı. Yönettiği filmlerin çoğunda oyuncu olarak yer aldı. Sinemaya uzun süre ara verdikten sonra son filmi olan “Güle Güle”de oynadı.
Oyuncu olarak; Salak Milyoner, Beş Milyoncuk Borç Verir misin, Köyden İndim Şehire, Güler misin Ağlar mısın, Nerden Çıktı Bu Velet, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip, Güle Güle, filmlerde rol aldı. Yönetmen olarak; Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Elveda Dostum gibi filmleri var.
1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı. 2010 Yılında Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.
Zeki Alasya Oya alasya'dan boşandıktan sonra 1983’te Türkiye 2. Güzeli seçilen Sema Yunak ile 13 sene büyük bir aşk yaşadı.
Evlilikleri :
Zeki Alasya ilk eşi olan Oya Alasya Zeynep adında bir kız çocuğuna sahip oldu. Bu evlilik, 1987 yılında sonlandıktan sonra Zeki Alasya 1983’te Türkiye 2. Güzeli seçilen Sema Yunak ile 13 yıl boyunca hayat arkadaşlığı yaşadı. 2008’de kendinden 30 yaş küçük olan Jülide Atak ile yeniden dünya evine giren Zeki Alasya’nın bu evliliği sürüyordu.
OYUNCU OLARAK YER ALDIĞI YAPIMLAR
Küçük Ağa 1. Sezon Küçük Ağa TV Dizisi
Sezon (Mehmet Ağa) 2014
Bizim Okul (Ayfer) TV Dizisi 2013
Aşk Geliyorum Demez (İsmail) Sinema Filmi 2009
Görgüsüzler (Nurullah) TV Dizisi 2008
Anında Görüntü Show (Kendisi) TV Dizisi 2008
Akasya Durağı TV Dizisi
4. Sezon (Nuri Baba) 2011
3. Sezon (Nuri Baba) 2010
2. Sezon (Nuri Baba) 2009
1. Sezon (Nuri Baba) 2008
Oyun Bitti (Tahsin) TV Dizisi 2007
Hayattan Korkma (Rıfkı) Sinema Filmi 2007
Can TV Filmi 2006
Arka Sokaklar TV Dizisi
9. Sezon (Vasıf) 2014
8. Sezon (Vasıf) 2013
Şans Kapıyı Kırınca (Peder Alfonzo) Sinema Filmi 2004
Yabancı Damat (Ökkeş Usta) TV Dizisi 2004
Pardon (Cezaevi Müdürü) Sinema Filmi 2004
Kalbin Zamanı (Fikret) Sinema Filmi 2004
Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de Sinema Filmi 2004
Cennet Mahallesi (Komiser Cemil) TV Dizisi (2004/2007) 2004
Ömerçip (Tonton Dede) Sinema Filmi 2003
Yeşilçam Denizi Tv Programı 2003
Hababam Sınıfı: Merhaba (Boz Ali) Sinema Filmi 2003
Rus Gelin (Federasyon Başkanı) Sinema Filmi 2002
Anne Babamla Evlensene (Sermet) TV Dizisi 2002
Dedem, Gofret ve Ben (Rıza) TV Dizisi 2001
Oyunbozan (Kemal Yılmaz) Sinema Filmi 2000
Adada Bir Sonbahar (Mehmet) TV Filmi 2000
Güle Güle (İsmet) Sinema Filmi 1999
Yerim Seni (Muharrem) TV Dizisi 1998
Hastane (Dr. Salih Marmara) TV Dizisi 1993
Zeki Metince TV Dizisi 1992
Biz Bize Benzeriz (Zeki) TV Dizisi 1992
Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) TV Dizisi 1988
Namus Düşmanı (Veli) Sinema Filmi 1986
Yanlış Numara (Sami) Sinema Filmi 1985
Patron Duymasın (Şakir) Sinema Filmi 1985
Gülümseyen Dünya Sinema Filmi 1984
Dönme Dolap (Selami) Sinema Filmi 1983
Davetsiz Misafir (İlyas ) Sinema Filmi 1983
Baş Belası (Zeki Gürses) Sinema Filmi 1982
Şaka Yapma (Zeki) Sinema Filmi 1981
Vay Başımıza Gelenler (Kamil) Sinema Filmi 1979
Köşe Kapmaca (Donanma Kamil) Sinema Filmi 1979
Ölünce Biter Garibin Çilesi Ölünce Biter (Zeki) Sinema Filmi 1979
Doktor (Tabelacı) Sinema Filmi 1979
Petrol Kralları (Zeki) Sinema Filmi 1978
Cafer’in Çilesi (Cafer) Sinema Filmi 1978
Sivri Akıllılar (Zeki) Sinema Filmi 1977
Aslan Bacanak Sinema Filmi 1977
Nereye Bakıyor Bu Adamlar Sinema Filmi 1976
Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Bekçi Zeynel) Sinema Filmi 1976
Hasip İle Nasip (Nasip/Muhlis/Vakkas) Sinema Filmi 1976
Nereden Çıktı Bu Velet Sinema Filmi 1975
Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) Sinema Filmi 1975
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Zeki) Sinema Filmi 1975
Şenlik Var / Bal Kız Şenlik Var / Bal Kız (Selim) Sinema Filmi 1974
İmparator (İspirto Nuri) Sinema Filmi 1974
Salak Milyoner (Himmet) Sinema Filmi 1974
Mirasyediler (Zeki) Sinema Filmi 1974
Mavi Boncuk (Şeker Kamil) Sinema Filmi 1974
Köyden İndim Şehire (Himmet ) Sinema Filmi 1974
Beş Tavuk Bir Horoz (vehbi bey) Sinema Filmi 1974
Yalancı Yarim (Hüsnü) Sinema Filmi 1973
Kolsuz Kahramanın Kolu Sinema Filmi 1973
Kaynanam Kudurdu Sinema Filmi 1973
Hamsi Nuri (Torik) Sinema Filmi 1973
Tatlı Dillim (Antrenör) Sinema Filmi 1972
Tarkan Altın Madalyon (Doğu Vandal Kralı) Sinema Filmi 1972
Sev Kardeşim (Avukat) Sinema Filmi 1972
SENARYOSUNU YAZDIĞI YAPIMLAR
Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de Sinema Filmi 2004
Adada Bir Sonbahar TV Filmi 2000
Dönme Dolap Sinema Filmi 1983
Doktor Sinema Filmi 1979
Petrol Kralları Sinema Filmi 1978
Sivri Akıllılar Sinema Filmi 1977
Nereden Çıktı Bu Velet Sinema Filmi 1975
Mavi Boncuk Sinema Filmi 1974
Köyden İndim Şehire Sinema Filmi 1974
YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI YAPIMLAR
Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de Sinema Filmi 2004
Herşey Oğlum İçin Sinema Filmi 2001
Dedem, Gofret ve Ben TV Dizisi 2001
Yerim Seni TV Dizisi 1998
Hastane TV Dizisi 1993
Zeki Metince TV Dizisi 1992
Güler Misin Ağlar Mısın TV Dizisi 1988
Namus Düşmanı Sinema Filmi 1986
Dikenli Yol Sinema Filmi 1986
Yaz Bitti Sinema Filmi 1985
Yanlış Numara Sinema Filmi 1985
Patron Duymasın Sinema Filmi 1985
Kaptan Sinema Filmi 1984
Dönme Dolap Sinema Filmi 1983
Davetsiz Misafir Sinema Filmi 1983
Elveda Dostum Sinema Filmi 1982
Vay Başımıza Gelenler Sinema Filmi 1979
Köşe Kapmaca Sinema Filmi 1979
Doktor Sinema Filmi 1979
Petrol Kralları Sinema Filmi 1978
Cafer’in Çilesi Sinema Filmi 1978
Sivri Akıllılar Sinema Filmi 1977
Aslan Bacanak Sinema Filmi 1977