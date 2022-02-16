Zoë Kravitz’den özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalar

Zoë Kravitz, iki yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz ağustos ayında Karl Glusman ile yollarını ayırmıştı. Hatta Kratiz, son zamanlarda Channing Tatum ile de mutluluk pozları veriyor. Kravitz, Elle dergisine verdiği röportajda eski kocasının, kalbinde hâlâ ayrı bir yere sahip olduğunu belirtirken aileden gelen ünü ve oyunculuk kariyeri ile ilgili de samimi açıklamalar yapıyor.

Sozcu.com.tr

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Lenny Kravitz’in kızı Zoë Kravitz son zamanlarda Big Little Lies, Fantastik Canavarlar ve The Batman ile yıldızı parlayan isimler arasında yer alırken özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Kravitz, Elle dergisine röportaj verirken Karl Glusman ile ayrılmış olmasına rağmen eski kocasını “inanılmaz bir insan” olarak tanımlıyor.

Oyuncu, yeni erkek arkadaşı Channing Tatum’un projesi Magic Mike için ise şunları söyledi: “Çalışmasına baktığımda ve Magic Mike ve canlı şov hakkında konuşmasını duyduğumda, onun bir feminist olduğunu düşündüm. Ve onu daha önce karanlık birini oynarken gördüğümüzü sanmıyorum. Bunu görmek beni heyecanlandırıyor.”

“MACERALARA ATILMAK, EĞLENCELİ GECELER GEÇİRMEK İSTİYORUM”

Tatum ile ilişkisi devam eden yıldız anne olmakla ilgili düşüncelerini de tüm açıklığıyla ifade etti: “Jinekologum ‘Yumurtalarınızı dondurmak ister misiniz?’ dedi. Ben de, ‘Bunu düşünmemiştim bile’ dedim. Ama belirli bir zamana kadar çocuk sahibi olma konusunda baskı hissetmiyorum. ’30 yaşındasın. Sen bir yetişkinsin. Artık çocuk sahibi olman ve eğlenmeyi bırakman gerekiyor’ fikri… Bunu bir saniyeliğine düşündüm. Artık dışarı çıkmıyorum ve sadece kızarmış tavuk yapıyorum… Ama ben hâlâ maceralara atılmak, eğlenceli geceler geçirmek ve güneşin doğuşunu görmek istiyorum.”

“ONLARIN ÇOCUĞU OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM”

Lisa Bonet ve Lenny Kravitz’in kızı olan Zoe, aileden gelen bu ün ile ilgili de konuştu: “Soyadımla birlikte gelenler konusunda biraz utanç vardı. İnsanlar her zaman, eğer bir iş bulursam, bunun nedeninin bu olduğunu varsayacaktı. Bu zordu. Ama inanılmaz ayrıcalıklıydım. Kolayca bir menajer buldum. Odaya girmeme yardım etmemiş gibi davranmayacağım. Ama çok çalıştığımı da söyleyebilirim. Ve bunun, ailemin kim olduğuyla hiçbir ilgisi yoktu. Sevdiğim içindi. Geldiğim yerle gurur duyuyorum. Harikalar. Onların çocuğu olduğum için minnettarım.”

Zoe ayrıca Met Gala’da metal file bir Saint Laurent elbisesi giydiği için sert eleştiriler almıştı. Eleştiriler ve troll yorumlarından sonra Instagram’da paylaşımlarını silmiş ve sosyal medyaya ara vermişti. Kravitz, yaşadığı durumu ise şöyle anlatıyor: “İnsanların bir ünlüyü, sanki insan değilmişçesine eleştirmesi delilik. Ben bir insanım. Kendimi savunmak istiyorum.”

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