Bir yıllık gecikmenin ardından Lego Otel kapılarını açıyor

Lego severler için alternatif bir konaklama hizmeti sunan Lego Otel, corona virüsü pandemisi nedeniyle bir yıllık gecikmenin ardından kapılarını açıyor. Marka, böylece türünün ilk örneğini de ortaya çıkarmış oldu.

SOZCU.COM.TR

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New York’taki Legoland Otel, türünün ilk örneği olarak COVID gecikmelerinden sonra nihayet açılıyor. New York’un Hudson Vadisi’ndeki otel, oyuncak yapı tuğlalarından esinleniyor.

250 odaya sahip otel, Legoland New York tema parkına da yürüme mesafesinde. 2.000’den fazla yapıyı dekore eden otel, Lego severler için karakter ziyaretleri, Lego ödüllü oyun ve çocukların kendi kreasyonlarını oluşturabilecekleri bir atölye alanı da sunuyor.

Otelde kalan konuklara ayrıca sitedeki Bricks Family Restaurant’ta ücretsiz kahvaltı ikram ediliyor. Yetişkinler için daha uygun olan Skyline Bar’da ise içecekler ve küçük atıştırmalıklar sunuluyor.

Ayrıca Legoland tema parkı, yedi temalı bir araziye sahip: Brick Street, Bricktopia, Lego Ninjago World, Lego Castle, Lego City, Miniland ve Lego Pirates.

Tüm bilet sahipleri parka gitmeyi planladıkları gün için rezervasyon yaptırabilirler. Bir günlük giriş bileti, önceden alınması halinde 79,99 gününde alınması halinde ise 89,99 dolar. Oteldeki konuk odalarının geceliği ise 279 dolardan başlıyor.

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