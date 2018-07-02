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Doğu Karadeniz’in yeni gözdesi Elevit Yaylası
Doğu Karadeniz’in yeni gözdesi Elevit Yaylası
Doğu Karadeniz Bölgesi, yaz ayları ile birlikte açılan turizm sezonunda yerli- yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor.
Seyahat 2 Temmuz 2018 - 10:48

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, yaz ayları ile birlikte turizm sezonu açıldı.

e4Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da yerli, ve yabancı turistler yaylalara akın ediyor.

e5Ayder ve Uzungöl turizm merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle farklı alanlara yönelen turistlerin yeni adresi flora, fauna ve endemik bitki türleri ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Elevit Yaylası oluyor.

e6Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi geçilerek ulaşılan Çat Vadisi’nde, Kaçkar Dağı eteğindeki 1800 rakımlı Elevit Yaylası, yerli- yabancı turistlerin gözdesi oldu.

e7Yeşil örtünün içinde akan dere, açan çeşit çeşit çiçekleri ve ahşap mimarideki evleri ile büyüleyen yayla foto safari meraklılarının da uğrak yeri haline geldi.

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Son güncelleme: 10:49 - 02.07.2018
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