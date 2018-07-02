Doğu Karadeniz’in yeni gözdesi Elevit Yaylası

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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, yaz ayları ile birlikte turizm sezonu açıldı.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da yerli, ve yabancı turistler yaylalara akın ediyor.

Ayder ve Uzungöl turizm merkezlerindeki yoğunluk nedeniyle farklı alanlara yönelen turistlerin yeni adresi flora, fauna ve endemik bitki türleri ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Elevit Yaylası oluyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi geçilerek ulaşılan Çat Vadisi’nde, Kaçkar Dağı eteğindeki 1800 rakımlı Elevit Yaylası, yerli- yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Yeşil örtünün içinde akan dere, açan çeşit çeşit çiçekleri ve ahşap mimarideki evleri ile büyüleyen yayla foto safari meraklılarının da uğrak yeri haline geldi.