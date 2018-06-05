Emeklilik, artık çocukların gürültüsünü, iş hayatının sorumluluklarını geride bırakmayı, yılların yorgunluğunu atarak, yaşamın keyfini çıkarmayı müjdeleyen bir dönem. Bu dönemde emeklilerin tatil anlayışları da değişiyor. Tatillerinde huzur, sükûnet ve elbette dinlenmeyi istiyorlar. Özellikle yaz aylarında çocuklu ailelerin ya da gençlerin rağbet ettikleri popüler destinasyonların yerine, sakin ve az kişinin bildiği noktaları tercih ediyorlar. İşte emekli çiftlere ikinci bahar yaşatacak tatil yerleri ve özelliklerini...

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Mavi, Yeşil, Huzur El Ele: Selimiye Köyü

Selimiye Köyü, Marmaris merkeze 45 km uzaklıkta yer alıyor. Korunaklı bir koy olan Selimiye Köyü, ulaşım sıkıntıları nedeniyle diğer tatil merkezlerinin aksine kültürel ve doğal güzelliklerini koruyabilmiş.

Bu nedenle de misafirlerine hem sakin hem de huzurlu bir tatil imkanı sunuyor. 2 kmlik sahil şeridi, doğaya uyum sağlayabilmiş butik otelleri, kafeleri ve restoranları ile Selimiye, yaz aylarında biraz kalabalıklaşsa da özellikle ilkbahar ve sonbaharda ruhunu dinlendirmek isteyenler için harika bir rota oluyor.



Kamp Yapmak İsteyenler İçin İdeal: Adrasan Köyü

Antalya'ya 95 km uzaklığında Kumluca'ya bağlı Adrasan Köyü, şahane bir konumda yer alıyor. Özellikle kamp yapmaktan ya da karavanı ile seyahat etmekten hoşlanan emekliler için ideal bir nokta olan Adrasan, oldukça huzur dolu doğasıyla öne çıkıyor.

Olympos, Rhodiapolis, Çıralı gibi tarihi noktalara kolayca ulaşabileceğiniz Adrasan'da, Suluada, Kazak ve Ceneviz gibi yakın koyları görebileceğiniz tekne turları da bulunuyor.

Saklı Hazine: Kekova Adası

Tüm Akdeniz'in en temiz denizine sahip Kekova, yeryüzü cenneti olarak adlandırılıyor. Yaz aylarında tekne turları ile ulaşılan Kekova, kayalık ve küçük bir ada olsa da bulunduğu bölgeye genel olarak Kekova adı veriliyor.

Yakınındaki Kaleköy'de konaklama ve yemek yeme imkanlarına ulaşmak mümkün oluyor. Bu özel ve el değmemiş bölgenin tertemiz denizinde Caretta Caretta'larla birlikte yüzme, batıkları görmek için dalış aktivitelerine katılma şansı da bulunuyor.

Kalabalıktan Uzak Bulutlara Yakın: Zigana

Eğer deniz tatillerinden sıkılmışsanız, yeni bir tatil ve dinlenme anlayışına ihtiyaç duyuyorsanız Karadeniz'in irili ufaklı yaylaları tam size göre. Trabzon'a bağlı Zigana Yaylası, emeklilerin dinlendirici ve yenileyici tatil arzusunu tam olarak yerine getiriyor.

Geleneksel yayla evlerinden daha konforlu seçeneklere dek birçok konaklama seçeneği sunan Zigana, doğal bitki örtüsü, her anında sürprizler yaşatabilen yürüyüş parkurları ve Karadeniz'in doğal olduğu kadar enfes lezzetleriyle konuklarını ağırlıyor.

Cennetten Bir Parça: Bördübet

Marmaris'te Hisarönü Köyü'ne bağlı olan Bördübet, doğal güzelliği ve korunmuş dokusuyla sakinliği arayanlar için özel bir nokta olma özelliğini koruyor. Görenlerin bir daha gitmek ve hiç dönmemek arzusuna kapıldığı Bördübet, doğanın tüm renklerine ulaşabileceğiniz harika bir koy olarak biliniyor.

Kuş çeşitliliğinden ulu ağaçlarına, tertemiz denizinden mis havasına dek her ayrıntısı ile ziyaretçilerine dinlendirici bir tatil imkanı sunuyor. Bördübet yakınlarındaki İngiliz Limanı, Karacasöğüt, Löngöz koyları da sizleri bekliyor.

Türkiye'nin Maldivleri: Salda Gölü

Burdur'un Yeşilova ilçesine 4 km uzaklıkta yer alan Salda Gölü, bembeyaz kıyıları ve turkuaz sularıyla görenleri büyülüyor. Salda Gölü, ülkemizin en temiz gölleri arasında birinciliği kimseye kaptırmıyor. Bir krater gölü olan Salda, çok fazla tanınmadığı için doğal yapısını bozulmadan koruyor.

Etrafında kamp alanları, restoranlar ve konaklama alanları bulunsa da sükûnetini korumayı başaran göl, özellikle yeni şeyler keşfederken, dinlenme imkanı da bulmak isteyenler için ideal bir tatil durağı özelliği taşıyor.

Karadeniz'in Gizli Güzeli: Gideros Koyu

Gideros Koyu, Kastamonu Cide ilçesine 12 km uzaklıkta, dokusunu koruyan sayılı doğal limanlarımızdan biri olarak biliniyor. Farklı tonların uçuştuğu yemyeşil ormanlık ile Karadeniz'in serin suları Gideros'ta bir araya geliyor.

Çok fazla rağbet görmediği için yılın hemen her zamanı sakinliğini koruyan Gideros'ta, konaklama ve yeme içme olanakları da yer alıyor. Özellikle sakin bir koyda tatil yapmak, tertemiz denizde yüzmek, ruhunu şımartmak ve doyasıya dinlenmek isteyenler için Gideros, Karadeniz'in en bakir alanlarının başında geliyor.