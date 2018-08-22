Hırvatistan gezilecek yerler: Tarihi yapıları ile Hırvatistan gezi rehberi

Meşhur Ortaçağ kentleriyle, Akdeniz’in en güzel sahillerinden birine sahip olması ve gezilecek turistik yerleri nedeniyle Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Hırvatistan'ın gezilecek yerlerinden bazıları haberimizde...

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Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan ve “Adriyatik'in İncisi” olarak kabul edilen Hırvatistan, kirlenmemiş deniz doğası, birçok doğal rezervi, 116 Mavi Bayraklı plajı ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan eserleri ile dünyanın en çok turist alan 18. ülkesidir. Şimdi, Hırvatistan’ın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım…

HIRVATİSTAN GEZİLECEK YERLER

ZAGREB / ZAGREB KATEDRALİ

Zagreb Katedrali 12. yüzyılda dönemin önemli mimarı Hermann Bolle tarafından Gotik mimari tarzda ve Fransa'daki St. Urban Kilisesi'nden ilham alınarak inşa edilmiştir. Zagreb Katedrali, Hırvatistan'ın en yüksek yapısı olma özelliğine sahiptir. 1217 yılında yapımı tamamlanan Zagreb Katedrali'nin, Kral 2. Andrew tarafından kutsandığı bilinmektedir. 1242 yılında Moğolların istilası sırasında yıkılan katedral sonradan yeniden inşa edilmiştir. 1880 yılında Zagreb’de meydana gelen depremde hasar gören tarihi yapı bir takım eklemeler yapılarak yeniden restore edilmiştir. Bu restore çalışmaları esnasında katedrale 108 metre yüksekliğinde şehri kuşbakışı izleme imkanı sunan iki kule eklenmiştir. Depremde duran katedralin önündeki eski saat günümüzde hala 07:03'ü göstermektedir. Şehri yerle bir eden deprem esnasında duran saat o anın hatırası olarak tamir edilmemiştir. Zagreb Katedrali'nin resmi 1990 senesinde basılan 100 Hırvat Kuna'sının banknotlarında bulunmaktadır. Katedralde mezarlık dışında barok mimari dönemin izlerini taşıyan mermer heykeller ve vaiz kürsüsü de oldukça ilgi çekici figürlerdir.

ZAGREB / GORNJI GRAD

Gornji Grad, Zagreb'in Orta Çağ eserlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgesi. Kaptol ve Gradec bölgelerini içine alan Gornji Grad'ı gezmeye kent merkezindeki Trg Ban Jelacica Meydanı'ndan başlayabilirsiniz. Kentin tam kalbinde yer alan Gornji Grad, çok sayıda tarihi ve turistik mekâna, Zagreb Katedrali, St. Mark Kilisesi ve Hırvat Parlamentosu'na ev sahipliği yapıyor. Bunların yanı sıra, popüler yaya cafe caddesi Tkalciceva'nın bulunduğu bölgede 1876'da yapılan anıtsal mezarlık Mirogoj da yer alıyor.



ZAGREB / ST. MARK’S KİLİSESİ

Trg Sv. Marka caddesinde bulunan St. Mark's Kilisesi, Avrupa'nın en özgün ibadet yerlerinden birisi olarak öne çıkıyor. 13. yüzyılda kurulmuş Romaneks özelliklere sahip mimari yapı, ilk bakışta dekoratif çatı süslemesi ile dikkati çekiyor. Son derece kusursuz şekilde dizayn edilmiş seramik tavan freskleri, adeta Hırvatistan bayramı serilmiş izlenimi veriyor. Hoş bir görüntü oluşturan çatı döşemesinde Zagreb'in yanı sıra Hırvatistan, Slovenya ve Dalmaçya üçlü krallığı sembolize ediliyor.

ZAGREB / MAKSİMİR PARK

Zagreb'in en eski şehir parkı olan ve kentin kültürel mirasının bir parçasını oluşturan Maksimir Park, kurulduğu 1787'den bu yana birçok farklı bitki ve hayvan türünü barındırıyor. Şehir merkezinin doğusunda yer alan bu uçsuz bucaksız yemyeşil parkın güney kesiminde Zagreb Hayvanat Bahçesi ile yapay göller yer alıyor.

DUBROVNIK / ANTİK KENT SURLARI

Dubrovnik kentinin kuruluşundan bu yana kenti çevreleyen tarihi surlar 7. yüzyılda inşa edilmiştir. Ortaçağ’ın en büyük tahkimat sistemleri arasında gösterilen surlar inşa edildiği dönemde asla geçilemeyecek kadar muhteşem bir şekilde meydana getirilmiştir. Uzunluğu 1,940 metre yüksekliği ise tam 25 metredir. 1979 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak listelenen bölge, Hırvatistan’da gezilecek önemli yerler arasındadır.

DUBROVNIK / ESKİ KENT (OLD TOWN)

Bu bölge UNESCO tarafından Dünya mirasları listesine alınmıştır. Küçük bir yer olmasına rağmen dolu dolu bir tarihi yansıtmaktadır. Ülkemizden de birçok turistin ziyaret ettiği bölgede yaklaşık 1.000 kişi yaşıyor. Surlarla çevrili bölge Ortaçağ’da yaşıyormuşsunuz hisi veriyor. Kaleler ve eski evleri daracık yollar takip ediyor. Etrafında birçok kafe ve restoranın da hizmet verdiği eski kent, 17. yüzyıla kadar Osmanlı hakimiyetindeydi.

DUBROVNİK / BÜYÜK ONOFRİO ÇEŞMESİ

Şehirde en iyi bilinen anıtlardan olan Onofrio Çeşmesi, 1438-1444 yılları arasında Napolili mimar Pnofrio de la Cava tarafından yapılmıştır. Bu mimar aynı zamanda şehrin su şebekesini de planlamış. Zamanında 2 katlı olan yapı, 1667 yılındaki depremde harap olmuştur. Çeşmenin 16 adet bölmesi bulunmaktadır ve her bir bölmede bir rölyef mevcuttur.

DUBROVNİK / ÇAN KULESİ

1444 yılında inşa edilmiştir. Yerel ustaların eseri olan Çan Kulesi, ilk yapıldığında çana vuran iki figür tahtadan yapılmıştır. Daha sonraları ise tahta figürler bronz olanları ile değiştirilmiştir. 1667 yılında meydana gelen deprem sonrasında kule eğilmeye başlamıştır. 1929 yılında güvenliği tehdit etmesi gerekçesi ile yıkılmıştır ve yerine yenisi inşa edilmiştir.

MLJET ADASI

Mljet Adası, Adriyatik Denizi'nde bulunan ve Hırvatistan'ın sahip olduğu Dalmaçya Adaları'nın en güney ve doğusunda yer alır. Mljet Adası Milli Parkı, adanın kuzeybatısında korumalı bir alandır. Gölleri ve ormanlık alanıyla eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Göller boyunca yürüyüşe çıkabileceğiniz gibi % 78'i ormanlarla kaplı adada bisiklet kiralayabilirsiniz. Benetictine Manastırı etrafında dolaşabilir ve ona bağlı şapeli ziyaret edebilirsiniz.

ZLATNİ RAT PLAJI

Zlatni Rat; Hırvatlar buraya “Altın Boynuz” diyor. 360 derecelik bir okyanus manzarası, beyaz çakıllı sahili ve mavi safir suları ile sıra dışı bir plajdır. Çam ağaçları ile çevrili plaj, su sporları severler için geniş yelpazeye sahiptir. Hırvatistan'ın en güzel yerlerinden biridir. Eğer kumların üzerinde uzanmaktan sıkıldıysanız, çam ağaçları içine dolaşabilir ya da merkezde bulunan havuzda da yüzebilirsiniz.



ZAGREB / PLİTVİCE GÖLÜ ULUSAL PARKI

Hırvatistan'ın bu el değmemiş güzelliklere sahip turkuaz gölü, şelalesi ve engebeli tepeleriyle Güneydoğu Avrupa'nın en eski milli parklarından biridir. 296 kilometre kare bir alanı kapsamaktadır. Toplam 16 adet gölden oluşur. Bu 16 göl 92 adet şelale ve küçük nehirleri ile birbirine bağlıdır. Çarpıcı manzaralarının yanı sıra park içerisinde vahşi ayılar ve serbestçe dolaşan kurtlar vardır. Kuşlar, sayılamayan kelebek ırkları ve yaklaşık 120 tür orman hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Plitvice Gölü Ulusal Parkı, 1979 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yerini almıştır. Ziyaretçiler gölün etrafında yürüyebilir ya da dağ yürüyüşlerini tercih edebilirler.

SPLİT / DİOCLETİANUS SARAYI

Diocletianus Sarayı, Roma tarihinde görevinden kendi isteğiyle ayrılan tek imparator olarak tanınan Diocletianus tarafından 4. yüzyılda yaptırılmıştır. “Göreve dön” çağrılarını ise “yetiştirdiğim lahanaları görseydiniz bunu bana asla teklif etmezdiniz” diyerek savuşturmuştur. Diocletianus'un emekliliğini geçirdiği yer olan Diocletianus Sarayı, adeta Split şehrinin içerisinde ikinci bir şehir. Dalmaçya sahillerine bakan bu saray Hırvatistan'ın en ünlü kültürel ve mimari yapılarından biridir.

SPLİT / SAIT DUJAM

Diocletian Sarayı ile birlikte inşa edilen kilise, Roma imparatorunun mezar yeri olarak yapılmış. Sonraları mezar bölümü tamamen yıkılmış. Bu da katedralin hem Roma mabedi hem de Katolik kilisesi tarzına sahip olmasını sağlamış. Kilisenin en şaşırtıcı özelliği ise hiçbir yenileme ve bakım çalışması görmemiş olması. Eğer ziyaret ederseniz, 17. yüzyıldan kalma çan kulesine çıkmayı unutmayın.

SİBERNİK / ST.JAMES KATEDRALİ

Dalmaçya kıyılarında bulunan Sibenik kentinin en önemli tarihsel yapısı olan St. James Katedrali, Gotik – Rönesans mimari stilde yapılmıştır. 1431 yılında yapımına başlanan katedral, 1535 yılında tamamlanmıştır. Katedral, kapılarında ve cephelerinde bulunan yaklaşık 75 adet küçük heykelcikle süslenmiştir.