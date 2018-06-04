Muhteşem doğası ve benzersiz iklimiyle şifa dolu turizm merkezleri

Türkiye sadece deniz ve kış turizmi açısından değil sağlık turizmi bakımından da cennet bir ülke. Jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye’de, tesisleşmenin bulunduğu, yani gidip hem konaklayabileceğiniz hem de şifalı sularından faydalanabileceğiniz 300’e yakın kaplıca bulunuyor. Bu kaplıcalarda romatizmadan cilt hastalıklarına, sinir sistemi rahatsızlıklarından kadın hastalıklarına kadar birçok hastalığa şifa dağıtılıyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Afyon: Her Köşesinden Sağlık Fışkırıyor

Türkiye'de termal kaynakların en yoğun bulunduğu şehirlerin başında gelen Afyon'un ünü tüm dünyaya yayılmış durumda. İl merkezinin yanı sıra Sandıklı, İhsaniye, Bolvadin ve Çay ilçelerinde çok sayıda tesis bulunuyor. Bu tesislerin en ünlüsü olan Sandıklı Kaplıcası ya da diğer adıyla Hüdai Kaplıcası, 42 ile 53 derece arasında değişen suyuyla, başta sinir sistemi ve deri hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geliyor.

Sandıklı Kaplıcası'nda çamur banyosu yapmak da mümkün. Afyon şehir merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Hüdai Kaplıcaları'ndan faydalanmak isterseniz her bütçeye ve beklentiye uygun çok sayıda termal otel sizi bekliyor. Afyon'da ayrıca Ömer, Gazlıgöl, Heybeli ve Sarıkaya kaplıcaları da yılın her döneminde şifa arayan ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Denizli: Şifanın Beyaz ve Kırmızı Rengi

Eğer bir kaplıcadan beklentiniz sadece şifa bulmak değil aynı zamanda dünyaca ünlü doğal güzelliklerin keyfini çıkarmaksa, Denizli kaplıcaları tam size göre. Denizli'de en çok ilgi çeken termal nokta tabii ki Pamukkale. Pamukkale travertenlerini oluşturan ve sıcaklığı 35 dereceden 100 dereceye kadar çıkan şifalı sularla kalp ve damar hastalıklarına, bronşit ve astıma, romatizmaya ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarına çare arayabiliyorsunuz.

Pamukkale'nin büyüleyici beyazına doyduğunuzda bu sefer hemen yanı başınızdaki Karahayıt Kaplıcası'na geçebiliyor ve kırmızı renkli suların içinde romatizma, tansiyon ve cilt hastalıklarınıza şifa bulabiliyorsunuz. Karahayıt'ın şifalı suları, içme kürleriyle sindirim sistemi ve safra kesesi rahatsızlıklarına da iyi geliyor.

Ağrı: Hem Şifalı Hem Büyüleyici

Türkiye'de hem baş döndürücü doğal güzellikleri görüp hem de kaplıcalarında şifa bulabileceğiniz şehirlerden biri de Ağrı. Ağrı'da yer alan Diyadin Kaplıcaları bölgesinde birbirine çok yakın mesafedeki Yılanlı, Yunca, Köprü ve Davut kaplıcalarından birini tercih edebiliyorsunuz. Sıcaklığı 72 ile 78 derece arasında değişen bu sular; romatizma, cilt hastalıkları, kireçlenme, siyatik ve kadın hastalıklarının tedavisine yardımcı oluyor.

Üstelik Doğu'nun incisi bu harika şehir, sizi sadece kaplıcalarıyla değil İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt Kalesi, Meya Mağaraları ve tabii ki Ağrı Dağı gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle de büyülüyor.

Yalova: Termal Turizmin Öncüsü

Türkiye'de termal turizmin başladığı yer olan Yalova‘da, adı Termal olan bir ilçe bulunması şaşırtıcı değil. Hem Termal'de hem de Armutlu'da su ve çamur banyo kürlerinin yanı sıra içme kürleriyle şifa bulabileceğiniz çok sayıda tesis bulunuyor.

İstanbul'dan ulaşımın da çok kolay olduğu bu tesislerde romatizma, sinir sistemi hastalıkları, kadın hastalıkları ve cilt hastalıkları başta olmak üzere aklınıza gelebilecek hemen her rahatsızlığın tedavisine yardımcı olabilecek bir kaplıca bulabiliyorsunuz. Üstelik tesisleşmenin çok eskiye dayanması sayesinde buradaki tesisler hem her beklentiye yanıt verebilecek kadar çeşitli hem de ziyaretçilerini nasıl memnun edebileceklerini çok iyi bilecek kadar tecrübeli.

Türkiye'nin Diğer Ünlü Kaplıcaları

Bir termal turizm cenneti olan Türkiye'de şifa bulabileceğiniz kaplıcalar tabii ki bunlarla sınırlı değil. Ankara'daki Kızılcahamam Kaplıcası'nın suları artık şişelenmiş olarak hemen her markette bulabileceğiniz kadar ünlü. Bursa'daki Oylat Kaplıcası ise oksijen deposu bir ormanın içinde olması sayesinde ciğerlerinize de iyi geliyor.

Bolu'da bulunan Küçük Kaplıca ve Büyük Kaplıca da yemyeşil coğrafyasıyla Oylat Kaplıcası'yla yarışıyor. Aydın'ın ünlü Karacasu Kaplıcaları ve İstanbul'daki Tuzla Kaplıcaları da yılın her mevsimi konaklayabileceğiniz termal otelleriyle sizleri bekliyor.