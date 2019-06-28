Genç Yaklaşımlar 2 sergisi açıldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile Türkmen Grup Tekstil Şirketleri bünyesindeki ATT Clothing tarafından endüstri-üniversite iş birliği çerçevesinde hazırlanan kadın giysi koleksiyonu sergisi, “Genç Yaklaşımlar 2” dün açıldı.

Serginin hedefi; genç tasarımcılara kendilerini ifade edebilecekleri bir platform sunmanın yanı sıra, öğrencilerin dünya moda eğilimlerini araştırarak, yenilikçi fikir ve fonksiyonel tasarım yaklaşımlarıyla çalışmalar hazırlamalarını desteklemek.

Sergi, 14 son sınıf öğrencisinin çalışmalarından oluşuyor. “Bohemian Rhapsody”, “Out of Africa” ve “Riviera” isimli 3 farklı temadan oluşan sergide Bohem öğeler, Afrika etnik unsurları ve deniz kıyılarına ait renk grupları, form ve desen detayları yer alıyor.

Ağırlıklı olarak dokuma kumaşların kullanıldığı çalışmalar, farklı şekillerde giyilebilen, minik detaylarla görsel etkisi değiştirilebilen hem işlevsel hem de estetik yenilikçi detaylardan oluşuyor. Sıcak yaz günlerine özel hazırlanan tasarımlar, aynı zamanda pratik kullanıma da gönderme yapıyor.

