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Gigi ve Bella Hadid kardeşler New York Moda Haftası’nın temposuna dayanamadı
Gigi ve Bella Hadid kardeşler New York Moda Haftası’nın temposuna dayanamadı
Bella ve Gigi Hadid, New York Moda Haftası kapsamında pek çok defilede yer aldı. Bazen arka arkada, ünlü markaların defilelerine çıkan kardeşler, backstage'te uyuyakaldı...
Moda 13 Eylül 2019 - 07:07

Dünyaca ünlü model kardeşler Bella ve Gigi Hadid adeta New York Fashion Week’in tozunu attırdı. Etkinlik kapsamında bir defileden diğerine koşan kız kardeşler, dünyaca ünlü markaların defilelerinde baş manken olarak podyuma çıktı.

Hadid’lerin bu temposu, herkes tarafından takdirle karşılanırken, model Luna Bijl, kuliste çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Bella ve Gigi Hadid kardeşler öyle yorgun düşmüşler ki, backstage’de yerde uyuyakalmışlar. Bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu…