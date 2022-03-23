Putin’in 195 bin TL’lik paltosu gündem olmuştu: İtalyan moda evi eleştirilerin hedefinde

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kırım’ın ilhakının 8. yılı için başkent Moskova’da düzenlenen etkinlikte giydiği palto gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İtalyan moda devi Loro Piano Rus halkının asgari ücretinin 25 katı olan palto için eleştiri oklarının hedefi olurken, binlerce kişi markayı "Putin'i kınamaya" davet etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali birinci ayına girerken, Cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kırım'ın ilhakının 8’inci yılı için başkent Moskova'da düzenlenen etkinlikte giydiği palto da gündem olmuştu. Yaklaşık 195 bin TL değerindeki paltonun bir Rus’un aldığı aylık asgari maaşın yaklaşık 25 katı olduğunun açıklanmasının ardından, eleştiri okları paltonun yaratıcısı Loro Piano markasına döndü.

Dünyanın dört bir yanından İtalyan moda evine tepkiler yükselirken, Putin’i ‘kamuya açık olarak kınaması’ istendi.

Change.org’da Lüks marka Loro Piana’yı eleştiren ve Putin’i ‘kınamaya’ çağıran bir dilekçe açılırken, şu ana kadar bin 300’den fazla kişinin imza attığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA DA TEPKİ ÇEKTİ

Putin’in ayrıca, James Bond’u giydirmesiyle ünlü İtalyan terzi Brioni’yi ve Londra merkezli bot yapımcısı John Lobb’u tercih ettiği biliniyor.

Ancak Putin’in mitingde tasarımcı markasını giyme kararı sosyal medyada tepki çekti.

Rus ve Ukraynalı yazar Yana Morozova, “Rus halkı mağazalarda yiyecek için savaşırken, Putin 1,5 milyon ruble değerindeki Loro Piana paltosuyla on binlerce Rus vatandaşına seslendi” dedi.

Rus analist ve podcast sunucusu Olga Lautman da konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Putin soykırım işlerken, Ukrayna’da soykırımı durdurmak konusunda yalan söylüyor. Hem de çoğu Rus’un yıllık maaşından daha değerli bir İtalyan Loro Piana ceketi ile” dedi.

Öte yandan, ülkede pek çok tasarımcı mağazalarını kapatırken ve ruble tarihi değer kaybederken, Rus liderin paltosu gündem oldu. Sosyal medyada birçok kişi Putin'in lüks tercihlerine tepki gösterirken, “Millet açken o milyarlık palto giyiyor.”, “Bir yanda savaşan insanlar bir yanda Putin'in lüks zevkleri”, “Putin, Ukrayna'da soykırım yaparken bir yandan da Loro Piana mont giyiyor.” “Bir Rus'un yıllık maaşının tam 25 katı” gibi yorumlar yapıldı.

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