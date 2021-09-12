11 yaşında iki kitap yazdı, gelirini otizmlilere bağışladı

Mersinli 11 yaşındaki Dilay Arslan, küçük yaşına rağmen iki kitap yazmayı başardı. Kitabın gelirini otizmli çocuklara bağışlayan minik Dilay’ın imza törenine çok sayıda davetli katıldı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de iki kitap kaleme alan Dilay Arslan (11), yazdığı kitapların gelirini Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği'ne bağışladığını açıkladı. Pandemi döneminde bol bol kitap okuduğunu belirten Dilay Arslan, “En çok aradığım ise zaman yolculuğu içerikli olanlardı. Kitapçılarda bulamayınca kendim yazmaya karar verdim. Benim için heyecanlı geçen bu yazın sonunda ‘Zaman Yolculuğu 1' ve ‘Zaman Yolculuğu 2' isimli kitaplarımı tamamladım” dedi.

ANNENİN MUTLULUĞU

Dilay Arslan'ın annesi Dilber Arslan ise çocuğuyla gurur duyduğunu belirterek “Sevgili kızım küçük yaşına rağmen bir eser bırakarak beni sonsuz mutluluğa eriştirdi” dedi. Kızının gösterdiği başarıyı aile olarak takdir ettiğini dile getiren baba Hasan Arslan ise “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi ‘Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincidir', ‘Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir' Atamızın bu sözünü şiar edinmeliyiz. Benim koca yürekli kızım kitaplarının satışından elde edilecek geliri Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneğine bağışladığı için ben de bu kararını tüm kalbimle destekledim” diye konuştu. Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği Başkanı Nazmiye Yaman ise Dilay'ın kitapların satışından elde edilen gelirin otizmli çocukların yararına bağışlamasının son derece örnek bir davranış olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN'DAN TEŞEKKÜR

Mersin Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, “Otizmli çocuklar topluma entegre edilmeli, ötekileştirilmemelidir. Dilay Arslan'a ve Arslan ailesine çok teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Katılımcılar herhangi bir ücret biçilmeyen kitaplara gönüllerince meblağlar ödeyerek otizmli çocukların yararına bağışta bulundu.