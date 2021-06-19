18 yıllık eşinden boşandı, göbek attı

Özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan iki çocuk annesi Çilem Ülkerler, şiddet ve geçimsizlik nedeniyle kuaför eşi Ö.T.’den boşanma kararı aldı.

2019 yılında boşanma davası açan Ülkerler, iki çocuğunu yanına alarak Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’ne taşındı. Ancak eşi boşanmak istemedi.

2 yıl süren dava, 10 Haziran’da boşanmayla sonuçlandı. Boşanmasını ‘zafer’ olarak nitelendiren Ülkerler, oturduğu apartmanın otopark kısmında meşale yakıp, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

“BOŞANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Ülkerler, “18 yıllık evliydim. Şiddetli geçimsizlik, ekonomik baskı ve fiziki şiddete maruz kaldım. Boşandığım için çok mutluyum. Çok zor günler yaşadım. Boşanmanın bir zaferim olduğunu düşünüyorum. Bu benim için çok önemliydi. Gören insanlar şaşırdı açıkçası. Bir gelin nasıl davulla gidiyorsa, boşandığında da davul çalınabilir” dedi.

40 yıldır davulculuk yaptığını söyleyen Özkan Buz ise ilk kez boşanan birisi için davul zurna çaldığını söyledi. (DHA)