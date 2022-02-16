2 yıldır kayıp olan çocuk, aile evindeki sandıkta bulundu

ABD’de yıllardır kayıp olan bir kız çocuğunun büyükbabasının evinde bulunması yetkilileri şaşırttı. Mahkemede kızlarının velayetini kaybettikten sonra anne-babanın küçük kızı kaçırarak yıllarca evdeki gizli bölmede sakladığı belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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ABD'de iki yıl önce kaybolan küçük bir kız çocuğu, ailesinin evinde sandık şeklindeki gizli bir bölmede bulundu.

6 yaşındaki Paislee Shultis'in ailesi, 2019'da mahkemede kızlarının velayetini kaybetmişti. Daha sonra küçük kız ortadan kaybolmuştu.

2 yıldır kayıp olan küçük kız, büyükbabasının New York eyaletinde yaşadığı evde merdiven altında yapılan sandık şeklindeki “soğuk ve nemli” bölmeden çıkartıldı. Küçük bölmeden küçük kızın annesi de çıktı.

Bir komşunun ihbarı üzerine önceki gün eve baskın yapan polis, küçük Paislee'yi kurtardı.

Mahkemede kızlarının velayetini kaybettikten sonra anne-babanın Paislee'yi kaçırarak yıllarca evdeki gizli bölmede sakladığı belirtiliyor.

Aile gözaltına alınırken küçük kız da koruyucu aileye teslim edildi.